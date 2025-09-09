[헤럴드경제=고승희 기자] 여전히 굳건하다. 세계 최정상 팝스타 사브리나 카펜터가 컴백하며 ‘골든’의 질주는 멈출 거라 전망됐으나, 혼문은 깨지지 않았다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 통산 4주째 1위를 지켰다.

8일(현지시간) 빌보드에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공 헌트릭스가 부른 ‘골든’이 알렉스 워렌의 ‘오디너리’(Ordinary)와 사브리나 카펜터의 신곡 ‘티어스’(Tears)를 제치고 1위를 수성했다.

‘골든’은 ‘핫 100’에 81위로 첫 진입한 이후 23위로 껑충 뛰어오른 뒤 내내 톱10에 머물렀다. 6위, 4위, 2위, 2위, 1위, 2위, 1위, 1위, 1위를 기록, 어느덧 11주 연속 차트에 머물고 있는 상황이다.

이번 주까지 ‘골든’은 어느덧 통산 4주째 1위를 지키고 있다. 비연속 4주 1위다. 이번 기록으로 지난 2020년 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트’(Dynamite)가 기록한 3주 1위 기록을 제쳤다. 역대 최장 1위를 기록한 K-팝은 10주간 1위를 차지한 방탄소년단의 ‘버터’(Butter)다.

빌보드 ‘핫 100’은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 매긴다. ‘골든’은 차트 집계 기간동안 스트리밍은 전주 대비 2% 하락했다. 총 3450만 스트리밍을 기록한 것으로 나타났다. 하지만 라디오 방송 점수는 엄청나게 늘었다. 13% 증가한 2210만으로 집계됐다. 판매량은 4% 증가한 9000이었다.

빌보드에 따르면 ‘골든’은 ‘스트리밍 송’ 차트에서 7주째 1위를 기록했고, ‘라디오 송’ 차트에서는 29위에서 24위로 순위가 상승했다. ‘디지털 송 세일즈’ 차트에서도 2주째 1위를 기록했다.

‘골든’과 함께 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST의 ‘유어 아이돌’(Your Idol) 4위, ‘소다 팝’(Soda Pop) 5위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done) 9위를 각각 기록, 이번에도 총 4곡이 ’톱 10‘에 진입했다. ’케이팝 데몬 헌터스‘는 빌보드 67년 역사상 처음으로 ’핫100‘의 ’톱10‘에 4곡을 동시에 진입시킨 사운드트랙이다.