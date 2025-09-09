[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김정기 대구시장 권한대행은 8일 “권한대행 체제라고 해서 아무것도 하지 않으면 직무유기”라며 “민생과 안전에 문제가 생기지 않도록 하는 동시에 문제를 적극 해결하는 자체가 권한대행체제의 역할”이라고 강조했다.

이날 김 권한대행은 시청 산격청사 3층 대회의실에서 열린 간부회의에서 “지난 함지산 산불과 여름철 풍수해 등 재난분야에서 잘 대응해 큰 피해가 없었다”며 “큰 사건·사고 없이 현상을 안정적으로 유지하고 발생한 사건·사고에 대한 문제해결 능력을 발휘하는 것이 무엇보다 중요한 시기”라고 했다.

또 “내년도 예산편성과 관련해 민생, 안전, 사회적 약자보호, 미래 신성장동력 창출 분야에 대해서는 더 적극적으로 현장의 목소리를 청취하고 예산대비 효과가 있는지 사업 가성비를 따져 예산편성을 하라”고 지시했다.

추석 물가관리 대책과 관련해서는 “최근 민생회복 소비쿠폰 및 지역화폐가 대규모로 발행됐고 추석명절도 다가오면서 성수품·농수축산물 가격인상이 우려되고 있다”며 “가격표시 이행, 바가지 요금 등 불공정 거래행위 우려가 없도록 물가지도 및 물가단속을 집중 실시하라”고 주문했다.

이어 “다가오는 이번 추석명절은 사상유례가 없는 긴 연휴로 행정공백이 우려된다”며 ”기획조정실 중심으로 민생, 재난안전, 취약계층 등 각 분야별 종합대책을 수립하라”고 했다.

더불어 대구FC 운영과 관련해서는 “대구FC혁신위원회가 독립적이고 객관적으로 FC운영에 대한 문제점을 진단하고 혁신안을 만들어 낼 수 있도록 시는 중립을 지킬 것”을 당부했다.

끝으로 김정기 권한대행은 “연말까지 굵직한 현안이 많다”며 “중앙부처 및 지역정치권과도 적극적으로 소통하고 현장을 발로 뛰며 대구시가 갖고 있는 절실함을 알리고 해결책을 강구하자”고 말했다.