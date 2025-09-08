한은, 극한 기상 인플레이션 보고서 ‘고온·강수 충격’, 물가 상방 압력 작용

[헤럴드경제=홍태화 기자] 기후변화에 따른 불볕더위와 폭우로 한국 소비자물가 상승률이 장기간 상승 압력을 받을 수 있다는 경고가 한국은행에서 나왔다.

8일 한국은행이 발표한 ‘극한 기상 현상이 인플레이션에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 1℃의 ‘고온 충격(격차)’은 국내 소비자물가 상승률에 24개월 이상 영향을 미쳐 평균 상승률을 0.055%포인트 올렸다. 한은은 과거 30년간 월별 평균 기온과 실제 일 최고기온의 차이를 ‘고온 충격’으로 정의하고 이러한 분석 결과를 내놨다.

월별 일 최다 강수량이 과거 평균 강수량보다 10㎜ 많은 ‘강수 충격’도 15개월 이상 소비자물가에 0.033%포인트 상승 압력으로 작용했다.

고온·강수 충격이 일반적 정도를 크게 넘어서면 단위 변화(1℃·10㎜)당 소비자물가 영향력도 더 커졌다.

예를 들어 월별 평균 기온과 일 최고기온 격차가 역대 상위 5% 이상인 ‘극한 고온’ 상태에서는 기온이 1℃ 오를 때마다 12개월간 평균 물가 상승 압력이 0.56%포인트까지 치솟았다.

과거 월별 평균 강수량과 일 최다 강수량 격차가 역대 상위 5% 이상인 경우인 ‘극한 강수’도 소비자물가 상승률을 12개월간 평균 0.054%포인트 올렸다.

한은은 극한 기상 현상이 심해질 경우 2100년께 일 최고기온은 지금보다 22.7% 높은 평균 42.2℃에 이르고, 고온 충격에 따른 물가 상승 압력은 2051∼2100년 0.73∼0.97%포인트로 2025∼2030년(0.32∼0.51%포인트)의 두 배를 넘길 것이라고 분석했다.

연정인 한은 지속가능성장실 과장은 “기상 충격의 크기에 따라 극한 기상 현상 구간과 그 외 구간을 나눠 물가 영향을 추정한 결과 충격의 크기가 일정 수준을 넘어서는 극한 구간에서 기상 충격의 영향력이 비선형적으로 급격히 확대되는 것을 확인했다”고 설명했다.

이어 “농축수산업 등 기후 취약 부문의 안정적 공급을 위해 기후변화 적응 관련 투자를 늘리고 기상충격이 물가에 미치는 영향을 조기에 파악·예측할 수 있는 모니터링 체계를 마련해야 한다”고 덧붙였다.