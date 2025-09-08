[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 한국프로골프협회(이하 KPGA)에서 최근 해고 통보를 받은 해고자 2명과 동료 직원들이 보복성 징계와 무차별 해고에 대한 항의 표시로 릴레이 피켓 시위에 나섰다.

이번 릴레이 피켓 시위는 지난 4일부터 나흘간 전남 영암의 골프존카운티 영암45에서 열린 KPGA 파운더스컵 대회기간중 열렸다. 대회장 앞에서 열린 릴레이 피켓 시위 첫 이틀은 해고된 B씨와 C씨가 나섰고 주말에는 동료 직원들이 릴레이 방식으로 힘을 보탰다.

릴레이 시위에 나선 직원 D씨는 “협회가 이 시위를 빌미로 또 보복을 해올 수도 있겠죠. 그래도 저는 해고된 직원들에게 작은 보탬이라도 되고 싶어 이 자리에 섰습니다”라며 “이건 몇 명만의 문제가 아니거든요. 부당 해고가 당연시되는 순간 협회는 이미 무너진 거랑 다름없다고 생각해서 함께하게 됐습니다”라고 집회에 동참한 이유를 밝혔다.

또 다른 참가자인 직원 E씨는 “억울하게 눈물 흘리는 동료들을 그냥 보고만 있을 수 없었어요. 우리가 피켓을 든 건 단순히 해고 문제 때문만이 아니라, 협회 안에서 최소한의 정의와 존엄은 지켜내야 한다고 생각했습니다”라고 말했다.

KPGA 김원섭 회장은 지난해 말 대규모 직장 내 괴롭힘 사건이 불거지자 전 직원에게 공개 사과까지 했지만 정작 피해 직원들에 대한 보호 조치나 재발 방지 대책은 여전히 마련되지 않고 있다. 노조가 공문을 보내며 구체적인 요구를 한 뒤에야 최초 신고자에 한해 최소한의 심리 치료가 제공됐을 뿐 전수 조사에서 드러난 다수 피해 직원들에 대해서는 아무런 후속 조치가 이뤄지지 않았으며 오히려 해고와 징계 등 보복성 조치가 내려졌다.

가해자에 대한 공식 처벌이 수개월 간 지연되는 동안 피해자들에 대한 징계는 이틀 만에 신속하게 단행되면서 해당 징계가 ‘보복성’이라는 비판이 강하게 제기됐다. 협회장은 뒤늦게 입장문을 내고 재차 후속 조치를 약속했으나 이후에도 실질적 교육이나 제도 개선, 피해 직원들에 대한 지원책은 여전히 전무한 상황이다.

협회장의 이같은 태도는 취약한 내부 지지 기반과 무관치 않다는 분석이다. 지난 3월 31일 열린 총회에서 2025년도 예산안이 찬성 89표, 반대 88표 등 불과 1표 차이로 간신히 통과되면서 현 집행부가 대의원들의 신임을 얻지 못한 것으로 드러났다.

KPGA 노조에 따르면 이처럼 불안정한 구도 속에서 집행부가 의존해온 것이 바로 ‘표 관리’였으며 그 핵심 역할을 맡아온 인물이 ‘KPGA 직장 내 괴롭힘 사건’의 가해자로 지목된 고위임원 A씨였다는 것. 이런 배경으로 인해 결국 협회가 피해 직원들에게 내린 징계는 가해자 처벌보다 내부 권력 유지를 우선으로 한 정치적 선택이었다는 비판이 제기된다. 실제로 고위임원 A씨에 대한 징계는 수개월간 미뤄지다 KPGA 노조가 국회에서 대국민 기자회견까지 열면서 압박하자 뒤늦게 여론에 떠밀려 이뤄졌다.

최근에는 녹취록을 통해 가해자 징계를 오랫동안 미뤄온 이사회 내부의 고위임원 A씨측 파벌이 징계위원회까지 영향을 미쳤다는 정황이 드러나면서 파문은 더욱 커졌다. KPGA 노조는 “가해자 파벌이 징계위원회에 영향을 주는 구조에서는 징계가 결코 공정했다고 볼 수 없다”고 비판했다.

이번 릴레이 피켓 시위는 단순히 해고자 개인의 억울함을 넘어, KPGA 내부 구성원들이 부당한 구조와 불공정한 절차에 맞서 공개적으로 문제를 제기한 점에서 의미가 있다. KPGA 노조는 “이번 사태의 근본 원인은 경영진의 무책임한 운영에 있다. 우리는 선수와 후원사에 피해가 가지 않도록 업무에 최선을 다하면서 협회가 바로 설 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 밝혔다.