“한국과 관계 좋다…영향 없을 것” 韓전문가 불러 미국인 훈련시켜야 韓기업 인력 비자 해결될지 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리공장 건설현장에서 한국인 노동자 300여명을 미 이민당국이 구금한 것과 관련, “이번 일로 한국과의 관계가 나빠지지 않을 것”이라고 7일(현지시간) 밝혔다. ▶관련기사 2·3·4면

트럼프 대통령은 이날 US오픈 테니스대회 남자 결승전 관람을 위해 뉴욕을 방문하고서 워싱턴DC 인근의 앤드루스 합동기지로 돌아온 뒤 취재진과 만난 자리에서 ‘이번 사태로 인해 한미 관계가 긴장될 거라고 생각하느냐’는 질의에 “그렇지 않다. 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있다”고 답했다. 이어 “정말 좋은 관계”라며 “알다시피 우리는 (한국과) 방금 무역 협상을 체결했다”고 덧붙였다.

숙련된 한국인 근로자가 미국 공장에 필요한 기술을 이전할 수 있도록 근무 여건을 조성할 필요가 있다는 입장도 전했다. 트럼프 대통령은 “지금 이 나라에 배터리에 대해 아는 인력이 없다면, 우리가 그들을 도와 일부 인력을 (미국에) 불러들여 우리 인력이 배터리 제조든 컴퓨터 제조든 선박 건조이든 복잡한 작업을 하도록 훈련시키게 해야 한다”며 “그래서 우리는 이 전체 상황을 검토할 것”이라고 말했다.

또 “우리에게는 더는 갖고 있지 않은 산업이 많다. 우리는 인력을 교류해야 한다. 인력을 양성하는 방법은 해당 분야에 능숙한 사람을 불러들여 일정 기간 머물게 하고 도움을 받도록 하는 것”이라고 강조했다. 이어 “전문가를 불러들여 우리 국민을 훈련시켜서 그들(미국인)이 직접 할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 한다”며 “나는 그들(한국)이 말한 내용을 정확히 이해하고 있기 때문에 이를 검토해보겠다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서도 외국의 대미 투자기업들을 향해 미국 이민법 준수를 촉구하면서도 이들 기업이 미국으로 자체 인력을 보내는데 겪는 어려움을 해결하겠다고 강조했다. 그는 “조지아주 현대차 배터리 공장에 대한 이민 단속 작전 이후 나는 미국에 투자하고 있는 모든 외국 기업들에 우리나라 이민법을 존중해줄 것을 촉구한다”고 적었다.

이어 “당신들의 투자를 환영한다”며 “우리는 당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하길 권장한다. 그리고 우리는 당신이 그렇게 하도록 그것(인재 데려오는 일)을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”고 밝혔다.

그러면서 “우리가 반대급부로 요구하는 것은 당신이 미국인 노동자를 고용하고 훈련시키는 것”이라며 “우리는 함께 우리나라를 생산적으로 만드는 것뿐 아니라 그 어느 때보다 더 가까워질 수 있도록 열심히 일할 것”이라고 강조했다. 그가 단속 다음 날인 5일 백악관에서 “내 생각에는 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 할 일을 한 것”이라며 한국인 노동자들을 ‘불법체류자’로 규정한 것과 상반된 태도다.

트럼프 대통령은 한국 기업으로부터 거액의 투자를 유치했음에도, 미국 내 한국 근로자를 구금했을 뿐 아니라 이들에 대한 취업·노동 가능 비자를 충분히 발급하지 않는 등 모순된 모습을 보였다는 비판에 직면했다. 그의 이번 발언으로 미국에 진출한 국내 기업들의 오랜 숙원이었던 미국 비자 문제가 해결될지 주목된다. 김지헌 기자