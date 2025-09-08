[헤럴드경제=신주희 기자] 삼성자산운용은 글로벌 인공지능(AI) 핵심 기업에 집중 투자하는 ‘삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 3호’를 출시한다고 8일 밝혔다.

이번 3호 펀드는 앞서 출시된 1, 2호가 조기 목표를 달성하며 흥행에 성공한 데 힘입어 더욱 공격적인 운용 전략으로 선보이는 상품이다.

해당 펀드는 AI 산업의 핵심 밸류체인(반도체·인프라, 소프트웨어, 로보틱스)에서 성장성이 높은 기업을 엄선해 투자한다. 구체적으로 미국 상장 글로벌 AI기업 10~15개 종목으로 압축 운용한다. 대표적인 편입 후보 종목으로는 엔비디아, 팔란티어, 테슬라, 마벨테크놀로지 등이 있다.

특히 기존 2호가 주식 비중을 최대 70% 수준으로 제한했던 것과 달리, 3호는 주식 비중을 100% 미만까지 확대하고 채권은 40% 이하로 편입할 수 있도록 설계했다. 이는 시장 상황에 따라 탄력적인 비중 조절을 통해 강세장에는 초과 성과를 올릴 수 있도록 했다.

또 목표 수익률도 기존 9%에서 이번엔 10%로 상향해, 안정적인 구조를 유지하면서도 시장 상황에 맞춰 보다 적극적으로 수익을 추구하도록 설계했다는 설명이다.

앞서 출시된 삼성글로벌CoreAI목표전환형 1호와 2호는 각각 45일, 49·일 만에 목표수익률을 달성했다. 두 상품을 통해 통 1530억원의 자금을 모집했으며, 글로벌 증시 변동성이 확대된 상황에서도 조기에 목표를 달성한 만큼 성공적 운용 전략을 보였다는 평가다.

이승현 삼성자산운용 매니저는 “AI 산업 에이전트 서비스를 상용화한 기업이 늘어나고 데이터센터에 대한 투자가 확대되면서 글로벌 AI 시장의 성장 모멘텀이 지속되고 있다”며 “3호는 주식과 채권 비중을 유연하게 운용해 시장 상황에 보다 탄력적으로 대응하면서 초과 성과와 시장 방어력을 함께 추구할 수 있도록 설계했다”고 말했다.

삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 제3호 판매사는 국민은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행, 경남은행, 광주은행, 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권, IM증권 등이다. 가입은 오는 19일까지 가능하며 설정일은 22일이다.