글로벌 일정 공유 플랫폼 기반, AI 생태계 日까지 확장 SKT AI 에이전트 기술 타임트리에…해외 서비스 첫 적용

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 글로벌 일정 공유 플랫폼기업 타임트리에 22억엔(한화 약 206억원)을 투자하고, 한국과 일본 등 글로벌 인공지능(AI) 에이전트 시장 공략에 나선다.

SKT는 지난 5일 일본 도쿄에서 열린 협약식에서 타임트리와 투자 계약 및 전략적 파트너십을 체결했다고 8일 밝혔다.

타임트리는 지난 2014년 일본에서 설립된 스타트업이다. 동명의 일정 공유 플랫폼 앱 타임트리를 운영하고 있다. 타임트리 앱은 전 세계 약 6700만명의 이용자를 보유하고 있다. 일본 내에서는 ‘제 2의 라인’으로 불린다.

세부적으로 SKT는 타임트리에 22억엔을 투자한다. 이를 통해 SKT는 일본 AI 에이전트 시장 공략에 박차를 가한다. SKT에 따르면 일본은 최근 AI 산업이 급속도로 성장하고 있는 시장이다. SKT는 일본 진출을 통해 자사 AI 에이전트 서비스의 기반을 넓히고, 글로벌 AI 시장 진출을 위한 교두보를 마련할 것으로 기대하고 있다.

또 양사는 SKT가 에이닷(A.)으로 축적한 AI 에이전트 기술력과 상용화 역량을 타임트리에 적용하기로 합의했다. SKT AI 에이전트 기술이 해외 서비스에 적용되는 첫 사례다. SKT가 타임트리에 적용할 AI 에이전트 기술은 지난 8월 에이닷을 통해 선보인 ‘에이전틱 워크플로우’다.

에이전틱 워크플로우는 AI 에이전트가 이용자의 요청을 수행하는 것을 넘어, 사용 기록을 기반으로 목표를 설정하고 필요한 작업을 순차적으로 계획하고 실행하는 기법이다. 관련 업계에서는 AI 에이전트 성능 향상의 핵심 기술로 평가받고 있다.

양사는 SKT의 AI 에이전트 기술을 통해 이용자의 일정 및 사용 패턴, 선호도를 기반으로 최적화된 활동이나 이벤트를 추천하는 ‘능동적 AI 서비스’로 서비스를 발전시킬 계획이다.

박차진 타임트리 대표이사는 “SKT와의 제휴는 일본 중심으로 성장해 온 타임트리가 한국 시장 진출과 글로벌 확장을 본격화하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “SKT와 함께 ‘일정 중심 AI 에이전트’라는 새로운 패러다임을 확산시켜 나가겠다”고 말했다.

유영상 SK텔레콤 CEO는 “타임트리와의 협력은 SKT가 AI 에이전트 기술을 통해 글로벌 시장에서 새로운 가치를 창출할 중요한 기회”라며 “한국과 일본 양국의 AI 에이전트 생태계 확장을 주도해 나갈 것”이라고 밝혔다.