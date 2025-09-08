사회서비스형 자활근로 사업 일환 중고 의류 세탁 판매 ‘영희네알뜰가게’ 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 근로 의지가 있는 저소득 주민에게 일자리를 제공하기 위해 도시락 배달 사업을 새롭게 시작한다. 이와함께 의류를 수거해 저렴한 가격에 판매하는 ‘영희네알뜰가게’도 새로 오픈한다. 모두 사회서비스형 자활근로 사업의 일환이다.

구는 지난 3일 자활사업 최초의 도시락 배달 사업인 ‘삼공(30)식탁’ 개소식을 올해 첫 운영에 나선다. CJ프레시웨이, 서울 광역자활센터와 협약을 맺어 신선한 식자재를 시중보다 저렴하게 공급받아, 3900원 이라는 가격에 도시락을 제공한다. 단, 배달 구독료는 별도 발생된다. 주문 및 구독 신청은 카카오톡 채널 ‘30식탁 영등포점’에서 가능하다.

도시락 배달 서비스는 관공서와 소규모 시설을 대상으로 우선 시작하며, 향후 유관 기관과 협력해 지역 내 어려운 이웃까지 지원 범위를 넓혀갈 계획이다. 이를 통해 일자리 창출과 함께 저소득층의 식사 문제 해결에도 기여할 전망이다.

또 오는 11일에는 ‘영희네알뜰가게’ 영등포점을 신규 개소해 사업을 확장한다. 이 사업은 ‘영등포구 의류 정거장(영의정)’에서 수거한 의류를 세탁, 수선해 저렴한 가격에 판매하는 방식으로, 일자리 창출과 자원 선순환을 동시에 실현한다. 외에도 기업이나 개인이 후원, 기부한 새 제품들도 함께 판매해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

신규 점포는 영등포역 인근(영신로9나길 16-1)에 위치하며, 판매 공간과 함께 물품을 손쉽게 관리할 수 있는 보관 창고를 갖췄다. .

최호권 영등포구청장은 “진정한 복지는 취약계층에게 자립할 수 있는 기회를 제공하는 것”이라며 “앞으로도 자활사업 활성화는 물론 지역사회의 친환경, 공익적 가치 확산에도 기여할 수 있는 다양한 사업을 발굴해 나가겠다”고 전했다.