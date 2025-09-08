[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 미국 4대 음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)’의 시상식에 선다.

로제는 8일 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)’에서 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트’로 올해의 비디오, 올해의 노래, 최우수 컬래버레이션, 최우수 팝, 최우수 디렉션, 최우수 아트 디렉션, 최우수 비주얼 이펙트 등 7개 부문에 노미네이트 됐다. 또 솔로 정규 1집 ‘로지’ 타이틀곡 ‘톡식 틸 디 엔드’로는 최우수 K-팝 부문 후보에도 이름을 올리며 총 8개 부문 후보자가 됐다.

‘MTV VMA’는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리카 뮤직 어워즈와 함께 미국 4대 음악 시상식으로 꼽힌다.

시상식의 대상 중 하나인 ‘올해의 비디오’ 부문. 해당 부문에 후보로 이름을 올린 K-팝 가수는 로제가 처음이다. 또 다른 대상 격인 ‘올해의 노래’ 부문엔 K-팝 가수 최초로 앞서 2021년 방탄소년단은 메가 히트곡 ‘다이너마이트’가 올랐다.

최고의 영예인 올해의 비디오 부문엔 아리아나 그란데 ‘브라이터 데이스 어헤드(Brighter Days Ahead)’, 빌리 아일리시 ‘버즈 오브 어 피더(Birds of a Feather)’, 라마 ‘낫 라이크 어스’, 가가와 마스의 ‘다이 위드 어 스마일’, 카펜터 ‘맨차일드’, 위켄드 & 플레이보이 카티 ‘타임리스(Timeless)’가 로제와 경쟁한다.

로제는 8개 부문 후보 지명 후 “정말 너무 충격적이라뭐라고 말해야 할지 모르겠다. 정말 말도 안된다. 정말 미칠 것 같다. 무슨 일이야”라며 기쁜 마음을 전하기도 했다.

이번 시상식의 최다 후보는 레이디 가가다. 그는 12개 부문에 노미네이트됐고 브루노 마스가 11개, 켄드릭 라마가 10개, 사브리나 카펜터가 8개, 아리아나 그란데와 더 위켄드가 각각 7개씩 부문 후보에 올랐다.

K-팝 부문에서 로제는 블랙핑크 멤버 전원과 경쟁한다. 블랙핑크 멤버들은 솔로 활동 결과물인 제니의 ‘라이크 제니’, 지수의 ‘어스퀘이크’, 리사와 도자캣의 ‘본 어게인’으로 후보에 올랐다.

블랙핑크 멤버들 외에도 최우수 K-팝 부문엔 에스파(Aespa) ‘위플래시(Whiplash)’, 방탄소년단(BTS) 지민 ‘후(Who)’, ‘스트레이 키즈’(스키즈) ‘칙칙붐(Chk Chk Boom)’이 후보로 이름을 올렸다.

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이(Katseye)’의 ‘터치(Touch)’는 ‘MTV 푸시 퍼포먼스 오브 더 이어(Push Performance of the Year)’의 후보로 안착했다.

2019년 신설된 ‘베스트 그룹’의 후보 발표가 늦었으나 올해도 K-팝 그룹이 강세를 보이고 있다. 캣츠아이를 비롯해 에스파, 블랙핑크, 세븐틴, 스트레이 키즈 등 K-팝 다섯 팀이 노미네이트 됐다.

올해 시상식에선 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’ 실제 가창 목소리를 맡은 이재(EJAE)·오드리 누나(AUDREY NUNA)·레이 아미(REI AMI)가 시상자로 출격하고, 캣츠아이는 프리쇼 퍼포머로 함께 한다.