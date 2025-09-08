[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경주시민 10명 중 8명 가까이(78.6%)가 민선 8기 경주시장의 시정 운영에 대해 ‘만족한다’고 답한 것으로 나타났다.

8일 경주시에 따르면 지난달 4일부터 11일까지 전문 여론조사기관인 에이스리서치에 의뢰해 조사한 결과 시정 운영 만족도는 2019년 50.7%에서 올해 78.6%로 27.9%p 상승하며 역대 최고치를 기록했다.

경주시 발전 가능성에 대해서도 83.4%가 긍정적으로 답해 지난해보다 3.4%p, 2019년 대비 26.4%p 늘었다. 시정활동 인지도 역시 71.0%로 2019년 대비 26%p 높아졌다.

분야별로는 문화·관광·체육(84.3%), 지역개발(80.1%), 일반행정(77.7%), 보건·복지(75.4%), 경제·산업(74.8%), 농림·축·수산(70.2%) 순으로 만족했다.

기대 사업은 신라왕경 핵심유적 복원·정비(19.7%), 동천~황성 천년숲길 조성(15.6%), 복합문화도서관과 시립미술관 건립(12.4%), SMR 국가산단 조성(12.3%), 라원 조성(10.7%), 경주역세권 해오름 플랫폼 시티(9.2%) 등이 꼽혔다.

APEC 정상회의 유치에 대해서는 92.1%가 ‘만족’하고 92.4%가 ‘지역 발전에 기여할 것’이라고 답했다.

또 지역경제 활성화와 일자리 창출(52.8%), 역사문화관광 인프라 확충(23.1%)에 도시 비전이 있다고 판단했다.

지역경제 활성화를 위한 우선 과제로는 청년창업 및 일자리 지원(30.2%), 기업 투자유치(24.7%), 전통시장·소상공인 지원(21.9%), 관광 인프라 확충(18.4%) 등으로 고른 결과가 나왔다.

복지 분야는 노인복지 개선(30.0%), 여성친화도시 정책 확대(29.4%), 청소년 진로상담 및 방과 후 지원(15.5%)이 주를 이뤘다.

주낙영 경주시장은 “시민이 체감하는 정책을 통해 지속 가능한 성장을 이끌고 풍요로운 삶을 제공하는 데 최선을 다하겠다”며 “지금 결과에 안주하지 않고 앞으로도 지속적인 소통과 협력으로 시민 만족도를 높이며 중단 없는 경주 발전을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 조사는 경주에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1008명을 대상으로 대인면접조사 방식으로 이뤄졌으며 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.