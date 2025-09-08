9월 16일 오전 11시부터 7% 할인율로 판매 시작... 지역 내 9000여 개 가맹점 사용 가능… 자치구 중 8위 발행 규모

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 민족 대명절 추석을 앞두고, 9월 16일 오전 11시부터 중랑사랑상품권 110억 원 규모를 추가 발행한다.

이번 발행 규모는 25개 자치구 중에서도 8위 규모에 해당하며, 올해 총 발행액은 기존 발행액 115억 원을 포함하여 225억 원에 이른다.

중랑사랑상품권은 결제수수료 부담이 없고, 소비자에게는 7%의 구매 할인과 30% 소득공제 혜택이 제공되어 지역 소상공인 매출 안정화 및 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 이번 추석에는 기존 5%에서 7%로 할인율을 상향해 구매 혜택을 더욱 강화했다.

상품권은 1인당 월 50만 원까지 ‘서울페이+’ 앱을 통해 1만 원 단위로 구매할 수 있다. 보유 한도는 150만 원이며, 기존 보유 상품권과 합산해 초과하지 않는 범위 내에서는 추가 구매도 가능하다.

아울러 ‘선물하기’ 기능을 이용해 가족이나 지인에게 상품권을 보낼 수도 있다.

유효기간은 구매일로부터 5년이며, 미사용분은 전액 환불 가능하다. 사용액이 구매액의 60% 이상인 경우에는 할인액을 제외한 금액도 전액 환불받을 수 있다.

상품권은 전통시장, 음식점, 제과점 등 지역 내 가맹점 9000여 곳에서 사용할 수 있으며, 서울페이+ 앱에서 사용처를 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “중랑사랑상품권이 구민들에게는 풍성한 추석의 기쁨이 되고, 소상공인에게는 매출 회복의 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역경제 활성화와 구민의 삶의 질을 높이기 위한 다양한 정책을 꾸준히 추진해 나가겠다”고 말했다.