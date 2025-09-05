美 고용 지표에 촉각…9월 FOMC 금리 인하 여부 가늠자

[헤럴드경제=김유진 기자] 원/달러 환율이 1400원에 육박하는 등 환손실 부담이 커지는 상황에서도 서학개미는 박스피에 머무르는 국내 증시 대신 미국 증시를 택했다. 최근 2달간 약 2조4641억원 규모의 미국 주식 순매수에 나선 것이다.

5일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자는 7월 1일∼9월 3일 미국 주식을 17억8000만달러(약 2조4641억원) 순매수 결제했다. 월별 순매수 규모는 7월 6억8000만달러(약 9532억원), 8월 6억4000만달러(약 8934억원) 등이다. 국내 투자자는 9월들어 지난 3일까지 이미 4억4000만달러(약 6179억원)를 순매수 결제했다. 서학개미의 미국 주식 매수세가 7월 들어 강화된 것이다.

이같은 흐름은 지난 5~6월과 대비된다. 국내 투자자는 지난 6월 2억3000만달러(약 3226억원) 순매도, 이보다 한 달 전인 5월에도 13억1000만달러(약 1조8000억원)를 순매도 결제했다.

국내 투자자의 ‘사자’ 흐름은 7월부터 오른 원/달러 환율 부담도 불사했다. 환율은 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준) 기준으로 6월 1350.0원까지 내렸다가 이달 4일 1392.5원까지 3.15% 상승했다. 고환율 때 구입한 미국 주식은 추후 환율이 떨어지면 환 손실 우려가 있다.

이같은 매수세는 국내 투자자들이 박스피에 갖힌 코스피의 대안 투자처로 미국 시장을 선택한 결과로 풀이된다. 코스피와 달리 뉴욕 증시가 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 등 주요 주가지수가 지속해 오르자 달러 자산에 대한 기대감이 고환율 부담감을 압도한 것으로 풀이된다.

원/달러 환율 1400원을 목전에 둔 외환 시장과 투자자들은 오는 5일(현지시간) 미국 정부가 발표하는 8월 비농업 고용 보고서에 촉각을 곤두세우고 있다. 고용 보고서에서 노동 시장이 개선된 것으로 나타난다면 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 기준 금리 인하 기대감은 후퇴한다. 반대로 고용 둔화가 포착되면 9월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인하가 확실시돼 환율 하락이 예상된다.

그러나 고용 둔화 정도가 예상을 크게 웃돌면 경기 침체 우려가 더 크게 작용해 안전 자산 선호 심리 강화로 달러 가치가 상승해 환율이 오를 수도 있다.

이주원 대신증권 연구원은 “연준의 금리 인하가 가시화된 가운데 미 시중 금리 하향 안정화에 달러 가치도 연동될 전망”이라며 “미국과 중국을 포함한 주요 국가 유동성 추가 확대에 고금리 불안감이 해소될 경우 달러 가치 추가 하락 요인으로 작용할 수 있다”고 말했다.

다만 그는 “고용 지표가 예상보다 크게 둔화하며 경기 침체 우려가 유입되거나, 글로벌 재정 부담이 상당한 환경에서 관련 리스크가 위험 선호를 제한하며 달러 수요를 뒷받침할 가능성을 감안할 필요가 있다”고 부연했다.