[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원 권선구 권곡사거리에서 상고렴사거리에 이르는 400m 구간 도로에는 요철이 무척 많다. 도시가스 공사, 상하수도 공사 등으로 인해 생긴 요철이 13개나 있다. 30m에 하나꼴이다.

곡선동에 있는 직장에 출퇴근하는 박병기씨(장안구 정자동)는 그 도로를 지날 때마다 요철 때문에 차가 덜컹거려 여간 불편한 게 아니었다. 해결책을 고민하고 있었는데, 수원시가 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영한다는 이야기를 들었다.

박씨는 시민의 민원함 신청서에 요철이 있는 거리와 요철이 있는 지점을 자세하게 그리고, 도로포장을 요청하는 민원을 적어 곡선동행정복지센터에 제출했다.

민원 신청 후 민원 컨설팅TF팀과 권선구의 담당 부서 공무원이 현장을 확인하고, 요철이 있는 도로 전 구간을 재포장하기로 했다. 10월 중순까지 공사를 완료할 계획이다.

이재준 수원시장이 4일 오전 곡선동 민원 현장에서 ‘새빛 현장시장실’을 열고, 민원이 발생한 도로의 요철을 자세히 살펴봤다. 또 박병기씨와 곡선동 주민자치회장, 통장협의회장 등 주민들을 만나 이야기를 나눴다.

박병기씨는 “노면 상태가 너무 안 좋아서 저뿐만 아니라 주민들이 불편을 많이 겪었다”며 “시민의 민원함에 민원을 신청했는데, 구청·시청 공무원분들이 신경을 많이 써주시고, 해결해 주셔서 너무나 감사하다”고 말했다.

이재준 시장은 “다른 동네에 거주하면서도 곡선동 주민들을 위해 중요한 민원을 신청한 박병기씨에게 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “시민들의 갈급한 민원을 어떻게 하면 신속하게 해결할 수 있을까 고민했고, ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영하기로 했다”며 “많은 시민에게 불편을 주는 민원은 제가 직접 확인하고 챙기겠다”고 말했다.

수원시는 백성의 목소리의 귀 기울이며 어려움을 꼼꼼하게 살폈던 정조대왕의 애민 정신을 계승해 지난 5월 1일부터 8월 11일까지 100일 동안 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영하며 시민들의 목소리를 들었다.

100일 동안 민원 1658건을 접수했고, 민원의 86%를 해결했다. 시민의 민원함에 대한 시민 만족도는 70%에 이른다.