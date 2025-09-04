[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본의 한 여행 유튜버가 강원도 속초 여행 중 예약한 호텔을 일방적으로 취소당했다는 사연이 온라인상에서 뒤늦게 관심을 끌고 있다.

4일 온라인 커뮤니티에는 속초의 한 호텔을 예약했으나 취소당하고 결국 다른 숙소도 구하지 못해 돌아간 일본인 여행 유튜버의 사연이 화제가 되고 있다.

구독자 23만명을 보유한 일본인 여행 유튜버는 자신의 채널 ‘후지와라노미이’에 지난해 3월 올린 ‘숙박 거부돼 길거리에서 헤맨 여자의 말로’라는 제목의 영상에서 당시 상황을 전했다.

한국 여행을 온 그는 삼일절이자 사흘 연휴의 첫 날이었던 지난해 3월 1일 오후 속초로 향했다.

그는 버스에서 숙소 예약 앱을 통해 7만원대 방이 있는 것을 확인하고 호텔 예약을 완료했다. 그러나 몇 시간 뒤 속초고속버스터미널에 도착했을 때 예약이 취소됐다는 안내 메시지를 받았다. 양해를 구한다는 내용의 메시지와 함께 1만원 할인 쿠폰이 왔다고 한다.

유튜버가 다시 숙소 예약 앱을 확인했는데 해당 호텔에는 여전히 빈 방이 있었다. 다만 가격은 37만원으로 올라 있었다.

유튜버는 “오늘이 공휴일이기 때문에 나처럼 7만원에 예약한 사람은 거절한 것으로 생각된다”며 “그렇다고 37만원을 내고 숙박을 할 수는 없다”고 말했다.

추운 날씨에 그는 터미널 근처에서 묵을 곳을 찾아 헤맸지만, 연휴인 터라 빈 방을 구하기는 어려웠다.

유튜버는 “예약을 했는데도 4시간 뒤 ‘예약이 완료되지 않은 오류’라며 장난친 호텔에 분노가 치민다”고 분통을 터뜨렸다.

유튜버는 빈 방을 찾아 거리를 헤매다 결국 구독자들을 향해 자신의 처지를 하소연하며 눈물을 쏟았다.

유튜버는 숙소에 수십만원을 쓸 생각은 없던 터라 서울로 돌아가기로 마음을 먹었다.

사연을 접한 누리꾼들은 “나라 망신이다”, “이렇게 일방적으로 예약을 취소하는 것을 강력히 규제해야 한다”, “호텔명을 공개하라, 본때를 보여줘야 한다” 등의 의견을 보였다.