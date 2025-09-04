백경현 시장 “헌혈 문화 확산에 앞장서는 구리시 되겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 지난 3일 대한적십자사 서울동부혈액원(원장 박기홍)과 상호 협력해 구리시청, 구리시체육관, 구리농수산물도매시장 이들 3개소에서 행복나눔 헌혈 행사를 실시했다.

이번 행사는 저출생·고령화 현상에 따른 헌혈인구 감소로 혈액 수급이 어려워짐에 따라 자발적인 헌혈 동참 문화를 확산시키고 혈액 수급난 안정화에 기여하고자 마련했다.

헌혈 차량 총 6대(구리시청 3대, 구리시체육관 2대, 구리농수산물도매시장 1대)가 배치된 가운데, 구리시 공직자 등이 소중한 생명을 살리는 데 자발적으로 동참했다.

현장에서는 대한적십자사봉사회 구리지구협의회(회장 김복조) 회원 40명이 대기 중인 헌혈 참여자들의 문진표 작성을 도와주고, 헌혈 홍보 피켓을 직접 들고 다니며 헌혈 구호를 외치는 등 참여 유도에 앞장섰다.

김복조 대한적십자사봉사회 구리지구협의회장은 “바쁘신 와중에도 시간을 내어 적극적으로 헌혈에 동참해주신 구리시민과 공직자 여러분께 감사하다”며 “앞으로도 헌혈의 중요성을 꾸준히 홍보해, 생명 나눔과 이웃사랑 실천을 위해 노력하겠다”고 말했다.

백경현 구리시장은 헌혈 행사 현장을 직접 방문하여 적십자 봉사원과 헌혈 참여자를 격려하며, “이번 행사를 통해 혈액이 필요한 사람들에게는 희망의 씨앗이 되고, 지역 내 혈액 수급 안정화에도 보탬이 되기를 바란다”며, “앞으로도 적극적으로 헌혈 문화 확산에 앞장서는 구리시가 되겠다”고 전했다.