청년·상인 손잡고 청량리 상권 재도약 추진... 전통과 혁신을 아우르는 4대 테마로드 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 4일 서울한방진흥센터 다목적실에서 로컬브랜드 창출 프로젝트 ‘1960, 청량로드’ 발대식을 개최했다.

이번 발대식은 청량리전통시장과 상권을 새로운 문화·경제 플랫폼으로 육성, 지역 소상공인과 청년 창업가들의 경쟁력을 높이기 위한 첫걸음이다.

‘1960, 청량로드’사업에는 전통시장(청량리종합시장상인협동조합, 케이디마켓 주식회사), 한방특구(서울한방협동조합, 거창한방연구소), 패션봉제(동대문구의류봉제산업연합회, 더시크 의류제조전문기업), 소상공인단체(동대문구 소상공인연합회)의 총 7개 팀이 참여한다.

청량리전통시장과 한방시장 등 지역 자원을 연계해 전통과 현재가 공존하는 로컬브랜드를 만드는 것을 목표로 한다.

이 사업은 중소벤처기업부 공모를 통해 선정, 2025년부터 2년간 진행된다. 올해는 국비 4억 원이 투입됐다.

주요 사업으로는 전통시장 기반 브랜드 창출, 청년 창업자 양성, 정기적 청량마켓데이 운영 등이 있으며,

특히 맛로드·힐링로드·레트로드·인생사진로드 등 4대 테마로드를 조성해 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 새로운 문화·경제 공간으로 발전시킬 계획이다.

동대문구는 이번 사업을 통해 청량리 일대를 ‘과거의 전통과 미래의 혁신이 공존하는 로컬브랜드 중심지’로 육성, 지역 상권의 재도약과 청년 일자리 창출에 실질적으로 기여할 것으로 기대하고 있다.

또, 발대식을 계기로 정기적인 협업 프로그램과 홍보 활동을 전개하며 지역 상생 모델을 구체화해 나갈 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “청량로드를 통해 전통과 혁신이 만나고, 상인과 청년이 함께 성장하는 새로운 청량리의 길을 열어가겠다”며 “지역 소상공인과 청년 창업가들이 안심하고 도전할 수 있도록 구 차원에서 적극 지원하겠다”고 밝혔다.