백경현 시장 “지역사회 전체의 건강 증진에 기여할 수 있기를 기대한다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 심뇌혈관질환 예방관리주간 (9월 1일 ~ 7일)을 맞아, 9월 한 달간 ‘자기혈관 숫자알기-레드서클 캠페인’을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인은 시민들이 본인의 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 정확히 알고 건강한 혈관을 지키고 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 심뇌혈관질환의 주요 선행 질환을 조기에 발견하도록 지원하기 위해 마련했다.

캠페인 기간 8호선 구리역, 롯데마트, 구리농수산물도매시장, 구리멀티스포츠센터 등 다양한 장소에서 ‘찾아가는 혈압·혈당 숫자 알기’ 캠페인을 운영하며, 건강 혈관 상담소를 통해 전문적인 상담도 제공한다. 또한, 심뇌혈관질환 예방을 위한 생활 수칙 홍보도 함께 진행한다.

특히 9월 22일과 23일 이틀간 구리시보건소 야외마당에서 치매극복 행사와 연계한 ‘레드서클 캠페인’을 운영하여, 시민들의 심뇌혈관질환 예방 중요성에 대한 인식을 높이는 뜻깊은 자리를 마련한다.

백경현 시장은 “이번 캠페인을 통해 시민들이 자신의 혈압과 혈당 수치를 정기적으로 측정하는 습관을 갖게 되길 바란다”며, “이를 바탕으로 심뇌혈관질환을 예방할 수 있는 건강한 생활습관을 꾸준히 실천하며, 더 나아가 지역사회 전체의 건강 증진에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이와 관련한 자세한 사항은 구리시 보건소 방문보건팀으로 문의하면 된다.