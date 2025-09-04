시민 제안 아이디어 반영, 2026년도 주요업무계획 수립 9월 4일~23일 집중 접수기간

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)는 시민이 직접 제안한 아이디어를 반영해 2026년도 주요업무계획을 수립한다고 4일 밝혔다.

이번 계획은 민선8기의 마무리이자 민선9기를 준비하는 중요한 시점에서, 행정이 주도하는 기존 방식을 넘어 시민과 함께 정책을 만드는 참여형 시정을 실현하기 위해 추진된다.

시는 상시 운영 중인 제안제도를 활성화해 생활 속 불편 해소부터 도시 미래전략까지 다양한 분야에서 시민 목소리를 담아낼 방침이다.

특히 9월 4일부터 23일까지를 집중 접수기간으로 정하고, 행정·자치, 문화·복지, 교통·안전, 도시·환경 등 폭넓은 분야의 시민 아이디어를 수렴한다. 접수된 제안은 소관부서 검토와 전문가 자문을 거쳐 실현 가능성이 높은 아이디어는 내년도 주요업무계획에 직접 반영된다.

시는 제안 결과를 시 홈페이지 등을 통해 투명하게 공개하고, 우수 제안은 심사위원회 심의를 거쳐 창안등급과 함께 부상금을 지급할 예정이다.

방세환 시장은 “시민의 창의적인 아이디어는 시정 발전의 소중한 자산”이라며 “작은 제안이 큰 변화를 만드는 만큼, 내년도 주요업무계획에 시민의 의견이 폭넓게 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 시민 아이디어 제안은 ▷국민신문고 > 제안신청 이메일 ▷기획예산과 및 읍면동 행정복지센터 방문 접수 등으로 가능하다. 신청 서식은 광주시청 홈페이지(시민참여 > 시민제안)에서 내려받을 수 있다.