[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛이시아폴리스점은 오는 6일부터 7일까지 이틀간 특별한 문화 공연을 선보인다고 4일 밝혔다.

이에 따라 1층 중앙광장에서‘가족과 함께 떠나는 특별한 가을 문화 여행’을 주제로 펼쳐지는 이번 공연은 주말 양일간 오후 2시 30분부터 30분간 진행된다.

우선 인기 뮤지컬인 ‘위키드’와 ‘알라딘’갈라쇼를 지역 공연 예술가들이 선보일 예정이며 트럼펫으로 연주하는 오페라 ‘사랑의 묘약’, 유명 영화 OST를 감상할 수 있다.

또 ‘키즈 매직 쇼’ 등 온가족이 즐길 수 있는 다채롭고 수준 높은 공연들로 알차게 구성했다.

이번 공연은 ‘대구문화예술진흥원’의 지역 예술가 활성화 사업인 ‘예술로 대구’의 첫 프로젝트로 이시아폴리스점과 지난 6월부터 3개월간 협력해 선보이는 첫 프로젝트 공연이다.

문태훈 롯데아울렛이시아폴리스점장은“대구문화예술진흥원과함께하는 첫 공연인 만큼 고객들에게 특별한 감동을 선사할 것”이라며 “앞으로도 다양한 문화 콘텐츠를 기획해 이시아폴리스점을복합 문화공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.