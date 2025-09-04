수도권 동북부 철도망 위해 남양주시와 업무협약 및 서명운동 전개 사전타당성조사 용역, 구청장 1인 시위 등 사업 정상화 위해 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 경기도 남양주시와 함께 4일 국토교통부에 수인분당선 청량리역과 왕십리역 간 1km 단선전철 신설을 촉구하는 서명부를 제출했다.

구는 남양주시와 수인분당선 단선전철 신설을 위한 업무협약을 맺고, 지난해 10월부터 서명운동을 시작해 올해 6월까지 수도권 동북부 주민 19만여 명의 서명을 받았다.

수인분당선 청량리역과 왕십리역 간 1km 구간은 2018년부터 운행되고 있으나, 하루 운행 횟수가 평일 9회/주말 5회에 불과하여 청량리역을 이용하여 강남권으로 이동하려는 수도권 동북부 주민의 극심한 교통 불편을 초래해왔다.

그럼에도 국가철도공단은 사전타당성조사 결과 사업성이 낮다고 보고 이 구간 단선전철 신설사업을 보류했다.

이에 구는 사업 정상화를 위해 자체적으로 사전타당성조사 용역을 추진하여 설계 부분 수정을 통해 긍정적인 결과값을 도출, 남양주시와 업무협약을 통해 공동 대응, 이필형 동대문구청장의 1인 피켓시위 등을 해왔다.

구는 수인분당선 단선전철 신설 기본사업계획 등 사업이 본궤도에 오를 수 있도록 국토교통부 및 국가철도공단과 협의를 지속한다는 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “수도권 동북부 철도망의 핵심 지역인 청량리역발 수인분당선 단선전철 신설은 우리 구의 사활이 걸린 사업”이라며 “구민 숙원을 위해 조속히 추진될 수 있도록 행정적 지원에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.