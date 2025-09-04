[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 4일 이른바 내란 특검(특별검사 조은석)에 임의제출 형식으로 자료를 제공했다고 밝혔다.
곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오후 공지를 통해 “국민의힘은 조은석 정치 특검의 원내대표실 및 원내행정국 압수수색 영장에 대하여 기간과 범위, 자료 검색 방식 등에 대한 협의를 통하여 합리적이고 최소한의 범위 안에서 임의제출 형식으로 자료를 제공하였다”고 밝혔다.
입력 2025-09-04 18:02:50 수정 2025-09-04 18:08:32
“절친 아내에게 반해 결혼하더니 다시 이혼, 아들은 53층 추락사”…불운했던 이 남자가 ‘신’이라 불리는 이유 [음덕후:뮤지션으로 읽다]
[헤럴드경제=김주리 기자] 0:00~0:01초 1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다. 듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다. 갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음. 시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬
