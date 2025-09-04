장동혁 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들과 당원들이 4일 오전 국회 본청 계단에서 열린 ‘야당 말살 정치 탄압 특검 수사 규탄대회’에 참석해 구호를 외치고 있다. 이상섭 기자
장동혁 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들과 당원들이 4일 오전 국회 본청 계단에서 열린 ‘야당 말살 정치 탄압 특검 수사 규탄대회’에 참석해 구호를 외치고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 4일 이른바 내란 특검(특별검사 조은석)에 임의제출 형식으로 자료를 제공했다고 밝혔다.

곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오후 공지를 통해 “국민의힘은 조은석 정치 특검의 원내대표실 및 원내행정국 압수수색 영장에 대하여 기간과 범위, 자료 검색 방식 등에 대한 협의를 통하여 합리적이고 최소한의 범위 안에서 임의제출 형식으로 자료를 제공하였다”고 밝혔다.


sunpine@heraldcorp.com