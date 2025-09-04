[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 기장군은 최근 기장군농업기술센터에서 ‘드론 활용 시설하우스 차광도포제 살포 시범사업 평가회’를 개최하고 사업 성과를 공유했다고 4일 밝혔다.

이번 평가회는 기장드론영농단과 관내 화훼농가가 함께 참여한 가운데 진행됐다. 기장군은 이번 평가회를 통해 올여름 추진된 사업의 주요 성과 및 추진 과정을 공유하고 내년도 사업 추진 방향에 대해 논의했다. 또한 농업용 드론 전문업체가 강사로 나서 다른 지역의 우수사례를 소개하기도 했다.

차광도포제는 시설하우스에 강한 햇빛을 차단하고 내부 온도를 낮춰 고온기 작물의 생육 환경을 개선하는 기술이다. 그러나 살포 시기·농도·작물별 특성이 달라 표준화된 기준이 부족해 생산업체의 지침만으로는 실제 적용에 한계가 있었다.

이에 군은 차광도포제 살포의 안전성과 효율성을 높이기 위해 지난해부터 드론을 활용한 시범사업을 시행하고 있다. 특히 올해는 살포 면적과 참여 농가를 확대하면서 실증 데이터를 축적했다. 지난 5월과 7월 두 차례에 걸쳐 총 8만9000㎡ 면적에 차광도포제를 살포했으며 지역 청년농업인으로 구성된 드론영농단이 직접 투입돼 업무를 수행했다.

그 결과 설문조사에 따르면 시설 내부 온도가 평균 2~4℃가량 낮아지는 효과가 확인되는 등 고온기 작물 피해 예방과 노동력 절감 측면에서 높은 만족도를 보였다.