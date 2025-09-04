[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산상공회의소는 4일 한국은행 부산·경남·울산본부와 사업재편 승인기업 지원 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 사업재편 과정에서 가장 큰 문제로 꼽히는 자금 조달에 대한 기업의 부담을 완화하고 이를 위한 맞춤형 인센티브를 확대하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 한국은행 부산·경남·울산본부는 중소기업 자금지원 프로그램의 지원 대상을 산업통상자원부로부터 사업재편 승인기업 인증을 받은 중소기업까지 확대한다. 이를 통해 기업은 최대 20억원 규모의 운전자금 또는 시설자금을 시중은행의 일반 대출상품보다 낮은 금리로 대출받을 수 있게 된다.

부산상의는 동남권의 사업재편 수요기업을 발굴하고 승인기업을 모니터링하는 등 관련 내용을 공유한다.

해당 프로그램은 한국은행이 금융기관에 자금을 공급하고 금융기관은 이를 활용해 저리의 대출을 제공하는 구조로 시행된다. 따라서 지원을 희망하는 기업은 거래 중인 시중은행 또는 금융기관을 통해 신청하면 된다.

양재생 부산상공회의소 회장은 “오늘 협약을 통해 사업재편의 절실함에도 자금조달 문제로 망설이던 많은 기업들이 과감하게 도전에 나설 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.