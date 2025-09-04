[헤럴드경제=나은정 기자] 보이스피싱 조직이 사기 수법에 넘어가지 않은 시민에게 앙심을 품고 그의 직장과 자녀가 다니는 학교를 폭파하겠다는 내용의 문자를 보내 경찰이 출동하는 소동이 빚어졌다.

4일 경찰에 따르면 이날 오후 1시 36분쯤 “A 건설사와 B 초등학교를 테러하겠다”는 협박 문자가 발송됐다는 신고가 접수됐다.

신고자는 해당 건설사 직원인 C씨로, 협박 문자가 직장 상사의 휴대전화로 발송된 것을 확인하고 경찰에 신고했다. 해당 학교는 C씨의 자녀가 다니는 곳으로 알려졌다.

경찰은 즉각 특공대와 초동 대응반을 현장에 투입해 확인했으나 다행히 위험 요소가 발견되지 않아 오후 3시쯤 철수했다. 다만, 해당 신고로 협박을 받은 초등학교에선 학생 360여명이 조기 귀가하고, 돌봄 가정 학생 40여명이 운동장으로 대피하는 등 큰 혼란이 발생했다.

경찰은 사기 조직이 C씨 가족을 상대로 보이스피싱을 시도했다가 실패하자 C씨 상사를 통해 위협 문자를 보낸 것으로 보고 있다. 사기 조직이 C씨 상사의 전화번호를 어떻게 입수했는지는 아직 파악되지 않았다.

경찰은 보이스피싱 조직이 해외에 거점을 두고 있는 것으로 보고 이들의 소재를 추적하고 있다.