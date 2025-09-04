서울교통공사 전동차 객실·실내 설비푼 화재 시연

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울교통공사는 4일 지축차량기지에서 서울소방재난본부와 합동으로 전동차 객실과 실내 설비품 6종에 대한 화재 시연을 시행했다.

이날 시연회에 참석한 오세훈 서울시장은 “오늘 화재 시연으로 위험 사각지대에 있던 문제들을 발굴해 대피 매뉴얼, 운영 시스템 등을 지속적으로 보완해 나가겠다”며 “안전은 그 무엇보다 중요한 가치인 만큼 서울시는 시민 안전에 빈틈이 생기지 않도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

현재 신조 전동차 내 설비품(내장판, 단열재, 의자, 바닥재, 연결막, 손잡이)은 철도안전법(철도차량기술기준)에서 요구하는 화재안전 최우수등급(4등급) 조건을 만족하는 불연·난연 재질로 구성돼있다.

하지만 지난 5월 발생한 5호선 방화 사건 이후 승객 안전 확보를 위해 전동차 내장재의 방염 성능과 연소 시 발생하는 연기 확산 속도, 화재 온도, 유해가스 성분 등을 종합적으로 살펴봐야 한다는 필요성이 제기됐다. 이에 공사는 최대한 실제 운행 환경과 유사한 조건에서 전동차 안에 불을 붙여 내장재, 객실의자 등 주요 설비의 방염 성능 평가 등 화재 안전성 검증을 진행했다.

이번 시연에는 5호선 화재 차량과 운행 상태 등이 유사한 폐차가 예정된 420편성 전동차를 이용했다.

우선 설비품을 거치대에 고정하고 화염원(토치)을 20초간 방사해 연소 가능 상태 확인 등 화재 안전성을 검증했다. 이어서 전동차 객실 한 칸에 인화물질(2L) 살포 후 불을 붙여 연소시간을 비교하고 연기 확산 속도, 유해가스 성분, 화재 온도 등을 확인했다.

공사는 이번 화재 시연을 위해 지난 7월 23일 서울소방재난본부와 ‘전동차 및 설비품 화재안선성 검증과 매뉴얼 보완 구축’을 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 협약을 통해 지하철 화재 시 유기적인 대응체계 구축과 적응성 있는 소화 물질 연구 등에 대해 협력을 강화하기로 했다.

또 안전하고 실효성 있는 시연 성과를 얻기 위해 지난 8월 14일(목) 사전 모의 시연을 하고, 소방 관련 외부 전문가도 초빙했다. 외부 전문가는 화재 시연에도 참여했으며, 전동차 객실 내 화재 발생 시 승객 대피 요령 등 매뉴얼 보완 등 효율적인 안전관리 방안에 대해 자문할 예정이다.

백호 서울교통공사 사장은 “이번 화재 시연은 실제로 운행 중인 전동차에서 화재가 발생했을 때 혹시 모르는 위험을 검증하고 시민 안전을 최우선으로 하는 대응체계를 강화하기 위해 마련한 자리”라며, “실험 결과를 토대로 매뉴얼과 설비품을 지속적으로 보완해 어떤 상황에서도 안전한 지하철 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.