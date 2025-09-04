[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 연구개발(R&D) 예산을 총괄하는 기획재정부 고위 공무원이 과학기술정보통신부 산하기관 과제 법인카드를 부적절하게 사용했다는 의혹이 제기, 파문이 커지고 있다.

4일 과학기술계 등에 따르면 기재부 연구개발예산과 고위 공무원 A씨는 이 같은 내용을 골자로 한 제보로 추문에 휩싸였다. 과학기술정보통신부 산하기관 용역 과제비 법인카드로 여러차례에 걸쳐 각종 향흥을 제공받았다는 것. 현재 관련 조사가 진행중으로 알려져 있으며 A씨는 직위해제된 상태다.

과학기술계에서는 이 같은 사안이 연구개발 예산권 편성이라는 막강한 힘을 가진 기재부가 과기정통부 산하기관과의 수직적 관계 설정 때문이라는 지적도 나오고 있다.

기재부는 약 15년전부터 예산심의 실무과정에서 타 부처 산하기관 인력 차출을 비공식적으로 활용해오고 있다. 기재부는 자체 산하기관이 없기때문에 연구개발 예산의 경우 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 정보통신기획평가원(IITP), 국가과학기술연구회(NST)와 같은 전문관리기관의 인력을 공식적으로 파견(단기과제 수주형태 또는 인력교류 형태)을 받아왔다.

예산심의 업무가 과중되는 7~8월의 경우에는 NST 산하기관 및 국가과학기술인력개발원(KIRD) 등 직할 출연연의 인력을 비공식적으로도 활용해 왔다. 이 같은 관행 등으로 산하기관에서는 기재부의 눈치를 더 볼 수 밖에 없고 결국 이런 사태가 일어났다는 얘기다.

과학기술계 한 관계자는 “기재부 연구개발예산과에서 과기계 출연연 인력을 편법으로 차출해 활용한 것은 오랫동안 지속된 관행이었으나, 기관 법인카드를 사용해 접대나 향응을 제공받았다는 것은 매우 이례적”이라면서 “기재부의 업무량을 고려할 때 인력 활용부분은 이해가 되는 측면이 있으나, 김영란법이 이미 자리매김한지 오래된 마당에 향응을 제공받았다는 것은 매우 부적절한 처신으로 이에 대한 강력한 조치가 필요하다”고 지적했다.