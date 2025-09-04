[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 4일 발달장애인과 가족을 총리 공관에 초청해 현장의 이야기를 경청했다.

김 총리는 이날 서울 삼청동 총리공관에서 발달장애인과 가족 등 약 20명과 오찬을 하며 현장의 이야기를 듣고 지원 정책 방향 등을 소개했다.

특히 김 총리는 보건복지부·문화체육관광부 등 관계부처와 협의를 거쳐 마련한 장애인 가족에 대한 템플스테이 지원 사업을 소개했다.

구체적 지원 대상을 정하는 일정 절차를 거쳐 장애인 가족에게 올해 하반기 사용 가능한 템플스테이 쿠폰 120매가 제공될 예정이다. 쿠폰을 이용해 원하는 날짜에 사찰에서 당일 또는 1박 2일로 휴식을 취할 수 있다.

이번 오찬은 김 총리가 지난 6월 발달장애인 일터 현장 간담회에서 했던 초청 약속을 지키는 차원에서 이뤄졌다.

김 총리는 참석자들에게 “공관에 초대해 같이 식사하자는 약속을 지키게 됐다”면서 “시간이 편하실 때 템플스테이를 다녀오시길 바라며 미진한 부분은 보완해 나가겠다”고 말했다.