선암사·순천만습지 인근 식음료.숙박업소 사용 가능

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도 순천시(시장 노관규)와 순천시 세계유산보존협의회(위원장 김준선 교수)가 오는 12일부터 10월 3일까지 개최될 ‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’을 통해 지역경제 활성화에 나선다.

축제를 앞두고 ‘세계 유산愛(애)’ 쿠폰을 발행해 유료 프로그램 참여자 1500명에게 총 1500만원 규모의 쿠폰을 제공한다.

해당 쿠폰은 선암사 인근 22개 업소(식음료 13, 숙박 9)와 순천만습지 인근 22개 업소(식음료 15, 숙박 7)에서 사용할 수 있으며 이달 12일부터 10월 10일까지 이용 가능하다.

쿠폰 사용 접근성을 높이기 위해 사용 업소에는 쿠폰 안내 포스터가 부착되며, 쿠폰 뒷면에는 가맹 업소 목록이 기재된다.

또한 지역예술가와 지역업체의 참여도 눈에 띈다.

순천무용협회, 순천국악협회, 시립합창단, 소년소녀합창단, 지역 극단 등 다양한 분야의 지역예술인이 이번 세계유산축전 개막식을 비롯해 주요 프로그램에 공연자로 참여한다.

공연에 참여하는 지역 예술인은 이번 축전을 통해 소속감과 자부심을 느끼고, 소득 증대 효과도 기대된다.

더불어 이번 세계유산축전 기간 중 개막식을 비롯한 16개 프로그램 중 12개 프로그램을 지역업체가 수행해 지역경제 순환에 기여할 전망이다.

‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’은 이달 12일 그린아일랜드 개막식을 시작으로 22일 간 선암사와 순천갯벌 일원에서 펼쳐진다.

순천시 국가유산과 관계자는 “모든 세대가 함께 참여할 수 있는 AR·VR 실감형 공연 프로그램인 ‘만일의 수행’, ‘갯벌의 사계’를 비롯해 산사에서의 하룻밤, 순천만습지 갈대 백패킹, 세계유산 버스투어 등 다양한 프로그램이 운영된다”고 강조했다.