65세 이상 기초연금 수급자인 도봉구 거주 어르신 대상... ‘어르신 스포츠상품권’ 누리집 또는 콜센터 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 ‘어르신 스포츠상품권’ 2차 신청을 접수한다.

기간은 이달 5일부터 예산 소진 시까지며, 신청 대상은 65세 이상 기초연금 수급자인 도봉구 거주 어르신이다.

신청은 ‘어르신 스포츠상품권’ 누리집 또는 콜센터로 하면 된다.

상품권은 제로페이 앱으로 총 10만 원을 지급, 사용은 제로페이 가맹점인 공공·민간체육시설에서 가능하다.

상품권 지급은 10월 중 순차적으로 진행하며, 본인 명의의 휴대전화 제로페이 앱에서 수령할 수 있다. 사용기한은 올해 12월 31일까지다.

구는 이번 상품권 지급으로 지역 어르신의 여가 체육활동 참여를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 구는 지난 8월 1차 신청을 받고 총 575명을 접수했다. 이들에게는 9월 중 상품권을 지급할 예정이다. 1차 신청자도 이번에 추가로 신청할 수 있다.

오언석 도봉구청장은 “이번 어르신 스포츠상품권 지원으로 어르신들이 다양한 운동을 체험하고 노년을 더욱 활기차게 보낼 수 있길 바란다”며 “이번 지원으로 지역 체육업이 다시 활력을 얻길 기대한다”말했다.