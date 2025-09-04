5일부터 전용 누리집 또는 콜센터 접수... 1인당 10만원 스포츠시설 이용료 지원... 지역 내 제로페이 가맹 스포츠시설에서 사용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 5일부터 어르신의 건강한 여가 생활과 체육활동 참여를 돕기 위한 ‘어르신 스포츠 상품권’ 2차 접수를 시작한다고 밝혔다.

이번 사업은 문화체육관광부가 추진하는 어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업의 일환으로, 지역 내 만 65세 이상 기초연금 수급자에게 제로페이 모바일 상품권을 지급한다.

2차 선정 대상자에게는 1인당 10만원의 스포츠시설 이용료가 지원되며, 상품권은 강북구 내 제로페이 가맹 스포츠시설에서 사용할 수 있다. 수영장, 헬스장, 탁구장 등 다양한 종목에 이용 가능하며, 사용 기한은 올해 12월 31일까지다.

신청은 전용 누리집 또는 콜센터를 통해 가능하며, 1차 신청자도 2차 사업 참여를 희망하는 경우 반드시 재신청해야 한다. 상품권은 10월 이후 순차적으로 지급될 예정이다.

이순희 강북구청장은 “이번 사업은 어르신들의 활기찬 노후생활을 지원하는 실질적인 복지 혜택”이라며 “보다 많은 어르신들이 혜택을 받을 수 있도록 적극 홍보하겠다”고 말했다.