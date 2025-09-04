‘아메리칸 비트코인’ 나스닥 우회상장 첫날 110% 올랐다가 16.5% 상승 마감

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 두 아들이 주요 주주로 참여한 벤처기업 ‘아메리칸 비트코인’의 주가가 상장 첫날 한때 2배 넘게 오르며 나스닥에 입성했다.

로이터 통신은 비트코인 채굴·비축 기업인 ‘아메리칸 비트코인’의 주가가 미 증시 데뷔일인 3일(현지시간) 장 중 한때 110.4% 오른 14.52달러에 거래되다 8.04달러로 마감했다고 보도했다.

8.04달러는 전 거래일보다 16.5% 상승한 액수다.

아메리칸 비트코인은 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프가 약 20% 지분을 소유하고 있다.

로이터는 이날 종가 기준으로 이들의 지분 가치가 15억달러(약 2조원)에 달한다고 추정했다. 이날 장 중 최고가로 따지면 26억달러(약 3조6000억원)나 된다.

이 회사는 나스닥 상장사인 ‘그리폰 디지털 마이닝’과의 합병을 통해 나스닥에 우회 상장했다.

앞서 트럼프 주니어와 에릭은 지난 3월 말 가상화폐 인프라기업 ‘헛 에이트’(HUT 8)의 비트코인 채굴 부문을 인수·합병해 아메리칸 비트코인을 출범시켰다.

이 회사에서 공동 설립자 겸 최고전략책임자(CSO) 직함을 갖고 있는 에릭은 자신의 역할이 대변인 비슷하다고 설명했다.

에릭은 비트코인이 “진정한 디지털 금이자 생산량이 절대 증가하지 않을 유일한 상품”이라고 말했다.

아메리칸 비트코인은 전 세계적으로 100개가 넘는 비트코인 비축 기업의 명단에 새롭게 이름을 올린 기업이라고 파이낸셜타임스(FT)는 지적했다.

비트코인 비축은 억만장자 기업가 마이클 세일러가 개척해 성공적인 기업 전략으로 선보인 뒤 숱한 추종자를 낳고 있다.

세일러는 자신이 공동 설립한 기업용 데이터 분석업체 스트래티지(옛 마이크로스트래티지)를 통해 막대한 비트코인을 사 모으면서 기업가치를 크게 키웠다.

아메리칸 비트코인은 트럼프 일가의 팽창하는 가상화폐 제국의 한 갈래이기도 하다.

트럼프 일가가 운영하는 ‘트럼프 미디어&테크놀러지 그룹’은 지난 5월 비트코인 구매 자금으로 25억달러를 조달했다.

또 트럼프 일가의 가상화폐 기업 월드리버티파이낸셜(WLFI)은 지난 1일 새 코인 ‘WLFI’를 바이낸스와 한국의 업비트 등 글로벌 거래소에 출시했다.

월스트리트저널(WSJ)은 이 코인 출시로 트럼프 일가가 보유한 지분의 가치가 50억달러(약 7조원)에 달한다고 추산했다. 트럼프 대통령이 보유한 물량만 작년 말 기준 157억5000만개다.

대체불가능토큰(NFT) 트레이딩 카드, 밈 코인 2개, ‘트루스소셜 비트코인 ETF(상장지수펀드)’ 같은 상품들도 트럼프 가문의 가상화폐 제품 목록에 올라 있다.

트럼프 일가가 가상화폐 영토에서 사업을 확장하면서 이해충돌 가능성에 대한 비판은 고조되고 있다. 트럼프 대통령이 가상화폐에 대한 규제를 완화하는 가운데 가족 기업들은 가상화폐로 돈을 벌고 있기 때문이다.

에릭은 “우리 아버지는 이 벤처기업과 아무 연관이 없다”며 이 같은 비판을 “정신 나간 이야기”라고 일축했다.