-GTX·SRT 초역세권에 풍부한 배후수요 확보…영화관, 마트부터 병의원 및 음식점까지 업종 다양

-‘임대수익률 6% 보장’, ‘담보대출이자 5% 지원’ 등 파격혜택 제공으로 눈길

GTX-A와 SRT가 정차하는 동탄역 출입구 바로 앞, 상업·업무·주거 기능이 복합된 대형 단지 내 상업시설이 안정적 고정수요 기반의 상업시설로 주목받고 있다. 대방건설이 시공한 ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 단지 내 아파트·오피스텔 입주민은 물론, 삼성SDI 상주 근무자 수요까지 상업시설과 물리적으로 밀착된 구조를 갖추며, 공간 활용성과 상권 안정성 모두를 확보한 사례로 평가받고 있다.

- 단지 내 고정 수요와 직접 연결된 상업시설

‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 총 531세대 아파트, 323실 규모의 오피스텔, 약 7만㎡ 규모의 프라임 오피스를 포함한 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 복합 단지 내에 위치한 상업시설이다. 특히 오피스에는 삼성SDI가 전 호실 입주를 완료한 상태로, 약 2천 명 규모의 상주 근무 인력뿐 아니라 협력사 및 방문객 등 반복적 유동 수요가 실질적으로 유입되는 구조다. 여기에 단지 내 입주민과 오피스텔 거주자까지 포함되며, 상업시설 이용자가 외부 유동에 의존하지 않고 단지 내부에서 유기적으로 확보된다는 점에서 안정적인 수요 기반이 형성되고 있다.

- 식사·생활·여가를 아우르는 구성…실사용 가치 높여

상업시설 내 업종 구성 또한 단지 내 실거주자와 상주 인력을 고려한 생활밀착형 중심으로 이뤄졌다. 쌀국수, 파스타, 이자카야, 한식, 고깃집 등 다양한 외식 매장을 포함해 정형외과, 미용실, 부동산, 편의점 등 근린생활업종, 오락실, 가챠샵, 카페 등 여가소비 매장까지 생활의 전반을 포괄하는 업종들이 고르게 포진해 있다. 또한 메가박스(7개관), 롯데마트, 올리브영 등 핵심 브랜드 매장도 실제 운영에 돌입한 상태로, 상업시설 내 체류 시간 확대 및 소비 동선의 안정적인 형성에 긍정적인 영향을 주고 있다. 실수요 기반의 업종 구성과 브랜드 유치가 동시에 이뤄진 점에서, 고정 수요가 반복적으로 이용하는 상업시설이라는 점에서 안정성이 높다는 평가다.

- 동탄역 출입구 앞 위치…유동 흐름 확보한 역세권 입지

‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 GTX-A와 SRT가 모두 정차하는 동탄역 출입구 바로 앞에 위치해 있으며, 여울공원, 트라이엠파크 등 인근 여가·문화시설과도 인접해 있다. 보행 접근성과 생활권 연계성이 우수한 입지 조건을 갖추고 있으며, 단지 내부 수요뿐 아니라 외부 유동 인구 유입 측면에서도 상업시설 운영 안정성을 높이고 있다는 분석이다.

- 일부 잔여 호실 분양 중…투자자 중심 혜택도 운영

현재 일부 잔여 호실에 대해 분양이 진행 중이며, 3.3㎡당 분양가는 1,200만 원대부터다. 대상 호실에 한해 ▲5년간 연 6% 임대수익 보장 또는 ▲2년간 담보대출이자 연 5% 지원 중 하나의 혜택을 선택할 수 있다. 계약금 10%, 잔금 90% 조건과 최대 3개월 무상 임차 혜택도 함께 제공되며, 홍보관은 화성시 오산동 일원에서 운영 중이다.