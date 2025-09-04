폐합성수지 가공…고형연료 생산 시멘트·제지업계와 협력관계 구축

[헤럴드경제=유재훈 기자]종합안심솔루션 전문기업 ㈜에스텍시스템이 자원순환 전문 계열사 ㈜에스텍에코를 출범시키며 폐기물 자원화 사업에 본격 진출했다.

에스텍시스템은 통합보안, 종합부동산관리, 소방·방역 등 고객 자산을 보호하는 종합안심솔루션 전문 기업이다. 이번 에스텍에코 출범을 통해 환경 분야로 사업 영역을 확장하며, ESG 기반의 새로운 성장동력을 마련할 계획이다.

에스텍에코는 사업장에서 발생하는 폐합성수지를 수거해, 기계적 공정을 거쳐 고형연료(SRF·Solid Refuse Fuel)로 가공한다. SRF는 유연탄을 대체하는 연료로 시멘트사 및 제지사 등에 공급된다. 이를 통해 매립되는 폐기물의 양을 줄이고, 유연탄 수입을 대체함으로써 탄소 배출 저감과 국가적 에너지 절감 효과에 기여한다.

정부의 폐기물 매립 감축 기조와 에너지 전환 흐름 속에서, SRF는 유연탄을 보완하는 실질적 대체제로 주목받고 있다. 에스텍에코는 안정적인 품질 관리와 공정 기술력을 기반으로, 자원순환 산업 내에서 민간 기업으로서의 책임을 다한다는 방침이다.

에스텍에코는 국내 유수의 시멘트사 및 제지사와 협력 관계를 구축하고 있다. 향후 처리 용량 확대와 기술 고도화를 통해 자원순환 산업의 핵심 기업으로 성장해나갈 계획이다.

에스텍시스템 관계자는 “건물종합관리 분야에서 축적한 관리 역량을 바탕으로, 친환경 사업에서도 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.