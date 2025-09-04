[헤럴드경제=고은결 기자] 김희철 한화오션 대표이사가 한화오션 거제사업장에서 발생한 해외 선주사 감독관 사망 사고에 대해 사과했다.

김 대표는 4일 사과문을 통해 “3일 한화오션 거제사업장에서 안타까운 사건이 발생했다”며 “브라질 국적 선주사 소속 시험설비 감독관 한 분이 바다로 추락해 운명을 달리 하셨다. 삼가 고인의 명복을 빈다”고 밝혔다.

이어 “머나 먼 이국 땅에서 생을 마감하신 고인의 유족에게 비통한 마음으로 조의를 표한다. 한화오션은 유가족 지원에 최선을 다하겠다”라며 “브라질 정부와 브라질 선주 측에도 가슴 깊이 안타까운 마음을 전한다”고 했다.

김 대표는 “한화오션은 사고 확인 직후 관련 작업을 중단하고 사고 원인을 조사하고 있다”며 “관계 기관에 적극 협조해 사고 원인을 규명함과 동시에 재발 방지책을 적극 마련하겠다”고 전했다.

또한 “회사 구성원들의 안전을 두고는 그 무엇과도 타협하지 않는 마음가짐으로 나아가겠다”라고 덧붙였다.

앞서 지난 3일 한화오션 거제사업장에서는 해양플랜트 선박 선미 상부 구조물이 훼손되는 사고로 브라질 선주 회사에서 온 감독관이 바다로 추락해 숨졌다. 한화오션은 사고로 인한 특별안전교육과 점검을 위해 생산을 중단했다.