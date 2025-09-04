[헤럴드경제=임세준 기자] 종합생활용품 전문기업 피죤이 4일 ‘2026 S/S 서울패션위크’가 진행되는 서울 중구 동대문디자인플라자에서 팝업스토어를 열었다.
이번 행사는 피죤의 첫 서울패션위크 참여로, 2030 소비자들에게 피죤의 향기를 알리기 위해 마련됐다. 피죤은 4일부터 7일까지 총 4일간 동대문디자인플라자 어울림광장에서 팝업 부스를 운영하고 다양한 이벤트를 진행한다.
[단독] 정책야당 띄운 野, 노란봉투법 맞불…‘사업장 점거 금지·대체근로 허용’ 추진
[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘이 노조의 사업장 시설 점거를 전면 금지하고, 노조 파업 시 대체근로를 허용하는 내용의 일명 ‘공정노사법’을 4일 발의한다. 더불어민주당 주도로 지난달 국회를 통과한 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)을 보완하는 성격의 맞불 법안으로, 기업의 방어권을 보장하겠다는 취지다. 정치권에 따르면 김은혜
“회당 출연료 4억, 700억 쏟아부었는데” 망했다간…존폐 몰리더니, 결국 일냈다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “망했다간 큰일 난다?” 한국 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 꼴찌로 추락 존폐 위기로까지 몰린 디즈니+가 히트작 ‘무빙’의 제작비를 뛰어넘는 700억을 쏟아부은 ‘북극성’으로 대반전을 꾀하고 있다. 무빙 제작비 650억원은 당시 한국 드라마 역대 최고 액수였다. ‘북극성’은 무빙을 뛰어넘었다. 주연 배우 회당 출연료만 3억~4억원에 달하는 것으로 전해졌다. 총 제작비 700억원이 들어갔다. 디즈니+의 한국 콘텐츠 역대 최대 제작비가 투입된 ‘북극성’마저 흥행에 실패할 경우, 한국 콘텐츠 투자 대수술이 불가피할 전망이다. 디즈니+는 잇따른 흥행 실패로 한때 한국 드라마 투자 철수설까지 나왔다. 디즈니+는 오히려 투자 확대를 통해 넷플릭스에 크게 밀리고 있는 한국에서 반격을 꾀하고 있다. ‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와
“절친 아내에게 반해 결혼하더니 다시 이혼, 아들은 53층 추락사”…불운했던 이 남자가 ‘신’이라 불리는 이유 [음덕후:뮤지션으로 읽다]
[헤럴드경제=김주리 기자] 0:00~0:01초 1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다. 듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다. 갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음. 시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬
