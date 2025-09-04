한국 대표로 국제장편 부문 출품

박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다(사진)’가 내년 미국 아카데미영화상(오스카상)에 도전한다.

영화진흥위원회는 심사를 통해 내년 3월 열리는 미국 아카데미영화상 국제장편영화 부문의 한국 대표작으로 ‘어쩔수가없다’를 선정했다고 4일 밝혔다.

심사위원회는 “안정적 영화적 완성도, 시대적 고민인 ‘해고’라는 테마, 좋은 배우들의 호연, 실력 있는 북미 배급사 등 평가 항목 모두를 감안해 출품작 중 가장 경쟁력이 있다고 판단했다”며 “세계가 공감할 비극을 유머로 빚은 아이러니로 아카데미가 환호할 작품”이라고 평했다.

아카데미 국제장편영화 부문은 미국 외 국가에서 제작된 영화를 대상으로 한다. 국가당 한 편만 출품할 수 있다. 올해 한국 영화로는 ‘서울의 봄’이 출품됐다.

‘어쩔수가없다’는 해고 당한 가장 만수(이병헌 분)가 가족과 아이들, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해 재취업에 나서면서 벌어지는 이야기를 담았다. 도널드 웨스트레이크의 소설 ‘액스(THE AX)’가 원작이다.

‘어쩔수가없다’는 제82회 베니스영화제 경쟁 부문에 초청돼 지난달 29일 처음 공개돼 해외 언론들의 호평을 받았다. 베니스에서의 수상을 점치는 전망들이 나오는 가운데, ‘어쩔수가없다’가 내년 아카데미 시상식에서 주요 부문 후보로 오를 것이라는 관측도 나온다.

미국 영화전문 매체 인디와이어는 “박 감독이 정교하게 연출한 실직 복수 풍자극 ‘어쩔수가없다’는 다음주 베니스에서 반드시 어떤 상이든 차지 할 것”이라며 “한국의 거장 감독이 아카데미상 후보에 지명될 가능성도 크다”고 전했다. 손미정 기자