[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 4일 내란 특검(특별검사 조은석)을 ‘야당 말살 정치 특검’이라며 규탄했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 야당 말살 정치 탄압 특검 수사 규탄대회를 열고 “비가 그쳤다. 구름이 걷히고 있다”며 “정치 특검이 몰고 온 구름이 걷힐 것”이라고 했다.

장 대표는 “오늘 9월 4일은 쓰레기 같은 내란 정당 프레임을 깨는 날이 될 것이다. 무도한 이재명 정권을 무너뜨리는 첫날이 될 것”이라며 “모래 위에 쌓아 올린 정치 특검 수사는 결국 이재명 정권의 목을 베는 칼날이 될 것”이라고 했다.

그는 “이재명 정권을 무너뜨리기 위해 목숨을 걸고 진격하자”며 “우리의 분노를 담아, 애국 시민의 분노를 모아 이재명을 향해 진격하자”고 했다.

송언석 원내대표는 “이재명 대통령이 취임한 지 오늘로 석 달이다. 대한민국이 석 달 만에 완전히 망가지고 있다”며 “이 특검을 도저히 이해할 수 없다. 털어도 털어도 먼지가 안 나오자 막무가내로 일단 야당 원내대표실을 털어서별건 수사라도 한 가지 잡아 보겠다는 것 아닌가”라고 했다.

송 원내대표는 “오늘 이 시간 법사위가 예정돼 있다. 무도하게 특별재판부를 설치하는 법 개정안이 상정된다고 한다”며 “민주당은 특검을 통해 없는 죄도 만들어 기소할 것이고 자기들이 조종할 수 있는 특별재판부를 만들어 유죄로 만들려고 하고 있다”고 덧붙였다.