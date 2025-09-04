한화, 서울역 개발 파트너사 유치 2030년 개관 예정, 128실 규모 북부역세권 비즈니스 허브 도약

한화가 작년 12월 착공에 들어간 서울역 북부역세권 복합개발의 파트너사를 확정하며 사업에 속도를 내고 있다. 향후 전통적인 도심 중심업무지구(CBD)인 종로·을지로 등과 차별화된 새로운 도심 CBD로 거듭나며 일·주거·문화가 통합된 새로운 경험을 제공할 것으로 기대된다.

한화는 지난 3일 서울역 북부역세권 복합개발 사업의 호텔 파트너로 럭셔리 호텔·리조트 그룹인 만다린 오리엔탈을 선정하고 운영 계약을 체결했다고 밝혔다. 한화는 2030년 128개의 객실과 스위트룸으로 구성된 ‘만다린 오리엔탈 서울’을 개관할 예정이다.

서울역 북부역세권에 들어설 새 호텔의 인테리어는 세계적 건축 디자이너 안드레 푸(André Fu)가 맡았다. 호텔 상부에는 서울 도심 전경을 감상하며 만다린 오리엔탈의 미식 경험을 즐길 수 있는 세계적 다이닝, 한식·중식 레스토랑이 마련된다.

총 4개 층에 걸친 스파·웰니스 공간에서는 한국의 전통문화에서 영감을 받은 독창적 경험을 선보일 예정이다. 이외에도 수영장과 피트니스 센터·골프 아카데미·전용 야외 테라스 등 다양한 부대시설과 연회장을 비롯한 다목적 연회·회의 시설을 마련해 글로벌 비즈니스를 위한 수요에도 부응한다. 만다린 오리엔탈은 홍콩·방콕·뉴욕·파리 등 전 세계 44개 호텔과 12개 레지던스를 운영하고 있으며, 한국 시장 진출은 이번이 처음이다.

서울역이 지닌 지리적·문화적 허브로서의 상징성과 미래 가치를 높이 평가해 국내 첫 브랜드 도입을 허락한 것으로 알려졌다.

한화의 서울역 북부역세권개발 SPC 관계자는 “서울역 북부역세권 복합개발은 서울의 도시 경쟁력과 브랜드 가치를 한 단계 끌어올려, 서울의 미래를 바꿀 랜드마크 프로젝트”라며 “만다린 오리엔탈과의 이번 협업은 럭셔리 호스피털리티 분야의 새로운 경험을 제공하는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

만다린 오리엔탈 호텔 그룹 로랑 클라이트만 최고경영자(CEO)는 “역동적인 문화·경제 허브인 서울에 진출하게 되어 매우 자랑스럽다”며 “만다린 오리엔탈은 서울의 본질을 담아내는 경험과 더불어 고객들이 기대하는 서비스와 디자인을 제공할 것”이라고 말했다.

서울역 북부역세권 복합개발은 단순한 부지 개발을 넘어, 서울 도심의 구조와 기능을 새롭게 재편하는 도시혁신 프로젝트다. 서울특별시 중구 봉래동2가 일원 약 3만㎡ 부지에 연면적 34만㎡, 지하 6층~지상 39층 규모의 5개 동으로 조성된다. MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시회)·프라임 오피스·호텔·레지던스·상업·문화 공간이 어우러진 대규모 복합단지로 완성될 예정이다.

서울역은 이번 개발을 통해 그간 철도로 단절된 지역이 연결된다. 서소문공원에서 남산·남대문·시청역 일대까지 이어지는 새로운 도심 축의 중심으로 재편된다. 서울 도심의 보행 네트워크와 공공 공간의 가치를 높이는 계기가 될 것으로 전망된다.

이번 프로젝트는 단순한 업무·상업지구 조성을 넘어, 서울의 글로벌 경쟁력을 강화하는 국제 비즈니스 허브로 자리매김할 것으로 기대된다. 최첨단 오피스와 하이엔드 호텔, 다양한 컨퍼런스 시설과 더불어, 트렌디한 리테일과 문화예술 공간이 결합돼 세계적 수준의 비즈니스·라이프스타일 복합단지가 구현된다. 박로명 기자