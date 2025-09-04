필리핀 어학연수 전문 유학원 필통유학은 지난달 8월 권순욱 대표가 필리핀 세부 지역을 직접 방문해 주요 어학원들과의 협력 방안을 논의하고, 학원 운영 전반에 대한 점검을 실시했다고 밝혔다.

이번에 방문하게 된 어학원으로는 세부 지역의 CIA, EV, SMEAG 캐피탈/엔칸토, 비세부, 블루오션, 아이브리즈, CG, IMS, GLC, 필라, 셀라, 필인터, 바나나키즈 어학원을 방문하였다.

이번 방문은 학생들의 안전하고 만족스러운 어학연수 환경을 보장하기 위한 관리 차원에서 진행됐다. 권 대표는 학원 관계자들과의 면담을 통해 시설 운영, 식사 제공, 학생 관리 시스템, 학습 프로그램 등을 세부적으로 살펴보고, 개선이 필요한 부분에 대해 의견을 교환했다.

또한 현지에서 연수 중인 학생들이 느끼는 생활 만족도, 학습 환경 등에 대한 의견들도 학원을 통해 청취했으며, 이를 바탕으로 실질적인 개선 사항을 학원 측과 함께 논의 하는 시간도 가졌다.

필통유학 관계자는 “정기적인 현지 방문과 점검은 단순한 학원 협력 강화를 넘어, 학생 개개인이 보다 나은 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 하는 중요한 과정”이라며, “앞으로도 안전과 학습 효과를 최우선으로 하는 관리 체계를 유지해 나갈 것”이라고 말했다.

이번 현지 점검은 필리핀 어학연수를 준비하는 학생과 학부모에게 안정성과 신뢰성을 강조하는 계기가 될 것으로 보인다.

한편 필통유학은 매년 연 4,000명 이상의 학생을 수속하고 있으며 필리핀 세부 지역에 한국인 직원이 상주하는 현지 지사를 보유하고 있다. 또한 CSBA 소비자만족도 (중앙일보 후원) 브랜드 대상 해외연수/유학 부문에서 연이어 3년 연속 1위를 수상한 이력이 있다.