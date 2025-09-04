한일-한미정상회담, 절반 이상 긍정 노란봉투법 긍정 49%-부정 42%

[헤럴드경제=김진 기자] 이재명 대통령의 국정지지율이 다시 60%대 초반으로 상승했다는 여론조사가 4일 발표됐다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 전국 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 실시한 9월1주차 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 직전 조사 대비 5%포인트(p) 상승한 62%로 집계됐다. ‘잘못하고 있다’는 부정평가는 같은 기간 5%p 내린 28%로 조사됐다. 모름·무응답으로 답변을 유보한 응답자는 10%다.

국정 방향성와 관련해 ‘올바른 방향으로 가고 있다’는 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 하락한 62%로, 부정평가(31%)를 크게 앞섰다. 긍·부정평가는 이념성향에 따라 크게 갈렸다. 진보층과 중도층에서는 긍정평가가 각각 91%와 65%로 높았고, 보수층은 부정평가 응답이 69%로 조사됐다.

이재명 정부의 정책 분야와 관련해서는 복지 정책(66%), 외교 정책(62%), 경제 정책(53%), 대북 정책(52%), 부동산 정책(50%) 순으로 긍정평가가 높았다.

정책 분야도 마찬가지로 이념성향에 따라 긍·부정이 엇갈렸다. 복지 정책과 외교 정책은 모든 연령층에서 긍정평가가 높았으나 경제와 대북, 부동산 정책은 연령대에 따라 평가가 갈렸다. 경제 정책은 상대적으로 40대와 50대에서 긍정평가가 높았고, 18~29세와 30대에서는 각각 부정평가가 우세하거나 긍정평가와 오차범위 내로 나타났다. 대북 정책 긍정평가는 30대와 40대, 50대에서 상대적으로 높았고 18~29세에서 낮았다. 부동산 정책은 18~29세와 70세 이상에서 상대적으로 낮은 긍정평가 응답을 받았다.

이 대통령의 한일 정상회담, 한미 정상회담에 대해서는 ‘성과가 있었다’는 긍정평가가 부정평가를 크게 웃돌았다. 한일 정상회담은 긍정평가 54%, 부정평가 32%를 기록했다. 한미 정상회담은 긍정평가 58%, 부정평가 35%로 조사됐다.

정당 지지도 조사는 더불어민주당(43%), 국민의힘(20%), 조국혁신당(5%), 개혁신당(4%) 순으로 나타났다. 태도 유보 응답은 25%다. 민주당은 직전 조사 대비 3%p, 국민의힘은 1%p 각각 올랐다. 양당 격차는 23%p다.

지난달 말 국회 본회의를 통과한 노란봉투법과 상법 개정안에 대한 평가 조사도 실시됐다. 노란봉투법 통과는 긍정평가 49%, 부정평가 42%로 오차범위 내로 나타났다. 대형 상장사에 대한 소액주주의 의결권을 강화하는 내용의 상법 개정안은 긍정평가(51%)가 부정평가(31%)를 앞섰다.

두 법안 모두 응답자의 지지 정당과 이념 성향에 따라 긍·부정평가가 엇갈렸다. 민주당 지지층은 두 법안 모두 긍정평가가 70%대를 기록하며 높았다. 국민의힘 지지층에서는 상법 개정안에 대한 부정평가가 69%, 노란봉투법에 대한 부정평가가 82%로 조사됐다. 중도 성향에서는 상법 개정안과 노란봉투법에 대한 긍정평가가 부정평가보다 상대적으로 높은 55%, 49%로 각각 집계됐다.

한편 이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 실시됐다. 응답률은 14.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.