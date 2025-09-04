[헤럴드경제=나은정 기자] 중국 베이징에서 열린 북러 정상회담 직전 북한과 러시아 양측 관계자들 사이에서 사소하지만 치열한 신경전이 벌어진 것으로 알려졌다.

3일(현지시간) 러시아 일간 코메르산트에 따르면 이날 양자회담은 애초 중국 주재 러시아 대사관에서 열릴 것으로 예정됐으나 돌연 베이징 댜오위타이 국빈관으로 변경됐다.

갑작스러운 장소 변경에 긴장감이 감돌던 가운데 회담 직전 회담장에서는 북한과 러시아 관계자들이 에어컨 온도를 두고 대립하는 일까지 벌어졌다.

코메르산트 기자는 회담장이 북한 인공기로 장식되는 모습을 지켜보던 중, 북한의 특수임무 관계자가 갑자기 벽에 있는 에어컨 조절기기를 붙잡고 온도를 바꾸려고 하는 것을 발견했다.

이 북한 관계자가 실내 온도를 23도까지 올리자 러시아 측 관계자가 이를 제지하며 온도를 20도로 낮추자고 맞섰다고 한다.

이 기자는 “북한 관계자는 러시아어로 말하는 러시아 동료의 말을 이해하면서도 (온도 조절을) 절대 포기하지 않았”으나, 두 사람이 옥신각신한 끝에 결국 한 사람이 물러났다면서 “아마 북한인이 조금 고통스러웠을 것”이라고 전했다.

코메르산트가 텔레그램 채널에 공개한 영상에는 북한 측 관계자가 먼저 자리를 떠나고 러시아 관계자가 끝까지 조절기를 앞을 지키며 실내 온도를 조절하는 모습이 담겼다.

이 일이 있고 나서 얼마 뒤 푸틴 대통령과 김 위원장이 푸틴 대통령의 리무진을 타고 회담장에 도착했고, 두 정상은 화기애애한 분위기 속에서 긴밀한 논의를 이어갔다.