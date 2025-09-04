울주군, 공공와이파이 사업 시행 구영·천상·굴화리 공원 등 132개소

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군 범서읍 구영리·천상리·굴화리 일대가 오는 11월이면 어디서든 통신비 부담 없이 와이파이를 이용하는 디지털 복지를 누릴 수 있을 것으로 보인다.

울주군은 3일 군청 이화홀에서 이순걸 군수와 시·군의원, 수행업체, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 공공와이파이 구축사업 착수보고회를 가지고 사업을 시행하기로 했다.

울주군 공공와이파이 구축사업은 최첨단 디지털 시대의 필수 인프라인 통신 서비스를 누구나 누릴 수 있도록 지원하는 것. 대규모 주민 밀집 생활지역에 공공와이파이를 설치하는 것은 울산 기초지자체 중 울주군이 최초다.

사업 대상 지역은 울주군 범서읍 구영리·천상리·굴화리 일대 공원과 상가 밀집지역, 주택가 교차로, 산책로 등 유동인구가 많은 132개소다.

울주군은 사업비 총 21억원을 들여 오는 11월까지 최신 와이파이 장비(AP) 250대와 156회선을 설치한다. 이어 2028년 11월까지 해당 지역에 초고속 무선인터넷 서비스를 제공하는 사업도 추진한다.

이순걸 군수는 “이번 공공와이파이 구축사업으로 울주군민은 물론 울주군 방문객 모두가 통신비 부담 없이 자유롭게 인터넷을 이용할 수 있는 디지털 복지 환경이 조성된다”고 설명했다.