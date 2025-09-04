중국 산시성(山西省) 다퉁(大同)이 과거 ‘석탄 도시’의 이미지를 벗고 친환경 관광지로 변모하고 있다. 한때 전국 최악의 대기질 도시 중 하나로 꼽혔지만 최근에는 ‘다퉁 블루(大同藍)’라는 별칭과 함께 주요 관광 도시로 선정됐다.

다퉁은 오랫동안 석탄 산업에 의존해 왔지만 환경 오염 문제로 큰 타격을 입었다. 2000년대 초반에는 전국 대기질 순위 최하위권에 머물렀다. 이후 당국은 불법 탄광을 정리하고 대형 탄광에는 자동화 설비를 도입해 분진 배출을 크게 줄였다. 일부 광산은 ‘석탄이 보이지 않는 밀폐형 관리’를 도입해 관리 수준을 높였다.

환경 기준 강화도 변화를 이끌었다. 2013년 대기오염 방지 정책 시행 이후 석탄 화력발전소에 ‘탈황·탈질·집진’ 설비를 갖춰 이산화황과 먼지 배출량을 크게 낮췄다.

석탄 운송 과정에서도 철도와 친환경 차량을 활용하는 방식이 도입되면서 오염이 줄었다. 과거 오염원이던 광산 부지는 공원으로 조성돼 관광 명소로 탈바꿈했다.

이 같은 변화는 지역 문화유산 보존에도 긍정적 효과를 가져왔다. 유네스코 세계문화유산인 윈강(雲岡) 석굴의 보존 상태가 개선됐고 방문객 수도 증가했다. 동시에 고성 체험, 저고도 관광 등 새로운 관광 콘텐츠가 확산되면서 지역 경제에도 활력이 더해졌다.

석탄 산업 의존에서 벗어나 생태와 관광으로 눈을 돌린 다퉁의 변신은 도시 이미지 개선뿐 아니라 주민 삶의 질 향상으로 이어지고 있다는 평가다.

자료 제공: CMG