고속도로 신탄진휴게소에서 교통 유관기관 합동 캠페인

[헤럴드경제=서지연 기자] 손해보험협회는 대전 신탄진휴게소(서울 방향)에서 한국도로공사(도공), 한국교통안전공단(TS)과 공동으로 ‘고속도로 사고예방을 위한 교통안전 캠페인’을 전개했다고 4일 밝혔다.

캠페인을 공동 주관한 손보협회·도공·TS는 이날 고속도로 휴게소를 방문한 이용객 및 화물차 운전자에게 ‘안전거리 확보, 전방주시 철저’ 등 안전운전 준수를 당부하고, 안전운전원칙 안내 홍보물품(물티슈, 1회용 온열안대)을 배포했다.

또 고속도로 사고 현장의 견인차량 운전기사에게도 안전운전을 당부함과 동시에, 사고발생(수습)시 다른 차량의 안전운전을 유도할 수 있는 형광 안전조끼·경광봉·LED플레어·후면반사지 등 안전물품을 지급했다.

향후 손보협회·도공·TS는 이번 캠페인을 전개한 신탄진휴게소(서울 방향) 외에도 화물차 이용 빈도가 높은 전국 TS DTG 점검센터 4개소에 2차사고 예방을 위한 안전물품을 추가 배포할 예정이다. TS DTG 점검센터 4개소는 경부고속도로 신탄진 휴게소(서울 방향), 경부고속도로 기흥휴게소(부산 방향), 중부내륙고속도로 충주휴게소(양평 방향), 서해안고속도로 매송휴게소(목포 방향)다.

이병래 손보협회장은 “이번 캠페인이 안전운전에 대한 인식 제고와 교통안전 문화 확산의 계기가 되길 기대한다”며 “손해보험업계는 사고없는 고속도로를 만들기 위해 앞으로도 다양한 공익사업에 최선을 다하겠다”고 말했다.