텍사스주 프로스퍼 시 개발사업 참여 재무적 투자자 벗어나 실질 개발사 활약

[헤럴드경제=서정은 기자] 정원주 대우건설 회장이 미국 텍사스주 개발사업을 시작으로 북미 시장 개척에 나섰다.

대우건설은 4일 정원주 회장과 임직원들이 텍사스주 댈러스를 방문해 오리온 리 캐피탈(Orion RE Capital)이 추진 중인 프로스퍼(Prosper)시 개발사업 부지를 둘러보고 1단계 사업 공동 협력 양해각서(MOU)와 조인트벤처 텀 시트(JV Term-sheet)를 체결했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 오리온 리 캐피탈이 추진 중인 복합개발사업으로 1단계 타운하우스 개발을 시작으로, 주택과 호텔 및 오피스까지 총 5단계로 추진된다. 대우건설은 토지주 겸 시행사인 오리온 리 캐피탈, 현지 금융 조달을 담당할 한강에셋자산운용과 함께 사업 전반에 협력한다.

프로스퍼 지역은 워렌 버핏, 제리 존스 댈러스 카우보이스 구단주 등 억만장자들이 토지를 다수 소유하고 있는 곳으로 유명하다. 또한 중간가구 연평균 소득수준이 약 19만달러 정도로 댈러스-포트워스 광역생활권 내에서 상위지역으로 평가받는 등 신흥 부촌으로 주목받고 있다.

앞서 대우건설은 텍사스주가 법인세 혜택 등으로 기업 이전이 이어지는 점에 주목해 개발사업 진출 지역으로 유력하게 검토해왔다.

정 회장은 “대우건설은 과거 재무적 투자자로 미국 시장에서 약 20건의 개발사업에 참여해 성과를 거뒀으며, 향후에는 중흥그룹과 함께 미국 시장에서 실질적인 개발사로 참여하기를 원한다”며 “프로스퍼 개발사업의 협업은 K-건설의 경험과 저력을 보여드릴 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 말했다.

데이비드 브리스톨 프로스퍼 시장은 “사업의 성공적인 추진을 위해 인허가 등 다방면에서 적극적으로 지원하겠다”며 “대우건설이 추가적으로 사업기회를 가질 수 있도록 협업하길 바란다”고 전했다.

대우건설은 미국 및 캐나다 등 북미지역 사업 확대와 투자를 위해 지난 2023년 뉴욕에 현지 법인을 설립하고 같은 해 주재원을 파견하는 등 부동산 개발 및 사업 투자 기회를 적극적으로 모색하고 있다.