글로벌 테크놀로지 기반 서비스 전문기업 콘센트릭스서비스코리아(이하 ‘콘센트릭스’)는 최근 E2E이커머스 및 고객 경험(CX) 기술 솔루션 서비스 기업인 ‘SAI Digital’ 인수를 완료하였다고 발표하였다. 콘센트릭스는 이번 인수를 통해 베트남 글로벌 개발센터(Global Development Center)를 전략적 거점으로 육성하여, 기존 운영중인 인도 GDC와 더불어 시너지를 최대화한다는 전략이다.

‘SAI Digital’은 이커머스 및 기술 솔루션 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 플랫폼 설계, 구축 및 운영 서비스를 수행하고 있다. 또한, 이커머스 및 고객경험분야의 다양한 글로벌 솔루션 기업들과 전략적 파트너십을 맺고 있으며, 자체 AI 솔루션도 보유하고 있다. 특히 베트남 딜리버리 센터를 통해 일본, 한국, 싱가포르 등에 기반을 둔 고객사에 서비스를 제공하며 아시아 태평양(APAC) 지역에서 강력한 비즈니스 기반을 구축하고 있다.

콘센트릭스는 ‘SAI Digital’를 APAC사업부에 통합함으로써 이커머스와 고객 경험 전반에 걸친 디지털 및 AI 역량을 강화할 수 있게 되었고, 고객사들에게 이커머스 최적화, 고객 경험 향상, 디지털 트랜스포메이션을 위한 더욱 향상된 서비스와 최적화된 솔루션을 제공할 예정이다.

현재 콘센트릭스는 APAC 시장에서 빠르게 성장 중이며, ‘SAI Digital’ 인수를 통해 이러한 성장세가 더욱 가속화될 전망이다.

콘센트릭스서비스코리아 조희제 대표는 “한국과 베트남에 양국 언어에 능통한 IT 전문가를 배치하여 소통 장벽을 없애고 협업을 강화함으로써 시너지를 극대화하는 ‘한국형 베트남 오프쇼어 개발 운영 모델’을 구축할 것”이라며, “이를 통해 한국내 글로벌 기업에 최적화된 맞춤형 서비스 모델을 제공하고, 대규모 IT 개발 및 디지털관련 프로젝트에 있어 전문적이면서도 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있을 것”이라고 전했다.

‘SAI Digital’ CEO 수하스 하이웨일은 “콘센트릭스 합류함으로써 이제 함께 아시아 시장에서 보다 차별화된 가치와 혁신적인 서비스를 제공할 수 있게 되었다”며, “속도와 서비스 퀄리티에 민감한 한국과 일본에서 빠르게 성장할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 콘센트릭스는 Fortune Global 500의 주요 기업들을 포함한 2,000여 글로벌 고객사들에게 다양한 고객 경험(Customer Experience, CX) 전략 및 운영 서비스 제공, 그리고 디지털 E2E 서비스를 제공하고 있다.