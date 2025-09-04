데이터 기반 조선·해운 생태계 조성 국내 중소 해운선사의 경쟁력 제고

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산정보산업진흥원 산하 선박통합데이터센터(SIDC)가 3일 세계 최대 선급기관인 노르웨이 DNV와 업무협약을 체결하고 조선·해운산업의 데이터 중심 생태계 조성과 국제 환경규제 대응력 강화에 나섰다.

선박통합데이터센터는 과학기술정보통신부와 울산광역시·정보통신산업진흥원·울산정보산업진흥원이 지난 2021년부터 2024년까지 추진한 ‘AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증사업’을 통해 조성됐다. 지금은 ‘디지털 중심 글로벌 환경규제 대응 솔루션 개발 및 확산’ 사업을 진행하면서 국내 중소·중견 해운선사의 실운항 데이터를 수집·분석해 환경규제 대응 솔루션을 개발하고 있다.

이번 협약 체결로 양측은 ▷데이터 및 시스템 무결성 인증 ▷조선해양 데이터 허브 발전을 위한 기술 교류 ▷선박통합데이터센터의 국제적 공식 인정 등을 주요 협력 과제로 삼았다.

선박통합데이터센터는 앞으로 국제 데이터 표준(ISO 19848)과 사이버보안 요건(IACS UR E27)을 충족하는 체계를 마련해 세계 해사산업에서 데이터의 신뢰성과 품질을 공식적으로 인정받게 된다.

장병태 울산정보산업진흥원장은 “선박통합데이터센터는 조선해운산업의 디지털 전환과 친환경 규제 대응을 선도하는 국가적 기반”이라며 “이번 협약은 글로벌 인증 확보와 기술 교류를 통해 국내 중소·중견 해운선사의 경쟁력을 크게 높이는 계기가 될 것”이라고 소개했다.