- 부여·예산 2곳 100억원 확보…노후주택 정비 등 동네환경 개선 박차

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 부여군과 예산군이 국토교통부 주관 ‘우리동네살리기’ 공모에 선정됨에 따라 총 100억원의 국비를 확보했다고 4일 밝혔다.

이번 공모는 낙후지역의 노후주택을 수리하고, 공터나 빈집을 마을 주차장 및 쉼터 등 공간으로 조성해 생활환경을 개선하는 도시재생사업이다.

국토부는 전국에서 총 10곳을 선정했으며, 선정 사업마다 최대 50억원씩 지원한다.

부여군은 국비 50억원과 지방비 33억 3400만원을 투입해 ▷은산천변 일대 특화가로 조성 ▷휴게공간 조성 ▷집수리 및 골목길 개선 ▷소통센터 조성 등 지역 맞춤형 도시재생을 본격 추진할 계획이다.

예산군은 국비 50억원과 지방비 33억 3400만원을 투입해 ▷창소3리 일원 마을회관 철거 후 신축 ▷집수리 ▷골목길 환경 정비 ▷빈집 철거 부지를 활용한 주차장 및 마을정원 조성 등 주민 체감형 사업을 추진한다.

도는 공모 선정을 위해 지난해 12월 시군 대상 사전 수요조사를 실시했으며, 올해 2월부터는 충남도시재생지원센터와 맞춤형 전문가 컨설팅을 집중 지원했다.

이를 통해 도시재생, 도시계획, 지역개발 분야 전문가들과 함께 각 시군의 사업계획에 대한 심층 자문과 실행전략 보완, 주민 의견 반영 방안 등을 제시하는 등 사업계획의 완성도를 높이는 데 주력했다.

충남도 소성환 건축도시국장은 “이번 선정은 초기 단계부터 전문가 컨설팅 등 체계적인 행정지원을 제공한 결과”라며 “앞으로도 체감도 높은 도시재생사업 추진과 지속 가능한 주거환경 개선을 위해 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.