[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 올해 상반기 급감한 외국인 직접 투자(FDI)의 실효성을 높이기 위해 ‘FDI 이행지원단’을 출범했다.

산업통상자원부는 4일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 외국인 투자 기업, 대한무역투자진흥공사, 서울시, 국토교통부 등과 함께 ‘FDI 이행지원단(이하 지원단)’ 발족식을 하고 첫 회의를 한다고 밝혔다.

지원단은 외국 기업들이 우리나라에 투자 신고를 한 후 실제로 공장을 짓거나 임금을 지급하는 등으로 투자 금액이 도착하기까지 전 과정을 밀착 관리한다. 외투기업의 국내 투자 과정에서 발생하는 애로를 원스톱으로 지원하는 조직인 셈이다.

또 기존 외투기업의 경영활동상의 애로 해소와 함께 투자유치 프로젝트별 밀착 관리를 통해 투자 이행상의 애로 해소를 지원한다.

조직은 산업부, 코트라(외국인투자옴부즈만·IK투자유치실·종합상담실) 및 안건별 관계부처, 지자체, 유관기관 등으로 구성됐다.

산업부는 이를 통해 외투 기업들의 애로 사항을 조기에 발굴하고 지원해 투자 도착률을 끌어올린다는 계획이다. 회의에 참석한 외투 기업 4개 사는 입주 제한이나 인센티브 문제 등을 제기하고 관련 부처 등과 함께 해결 방안을 논의할 예정이다.

산업부는 FDI 이행지원단 운영을 통해 외국인 투자기업이 투자과정에서 겪는 애로사항을 해소함으로써 국내에 안정적으로 안착할 수 있도록 범정부 차원의 지원을 강화할 방침이다. 또 기업이 제기하는 현장의 목소리를 적극 반영하여 외국인 투자 환경 개선과 투자 확대를 견인해나갈 계획이다.

유법민 산업부 투자정책관은 “외투 기업들이 정부에 신고한 계획대로 투자를 원활히 이어 나갈 수 있도록 긴밀히 소통하고 지원해나가겠다”고 말했다.

한편, 산업부에 따르면 올해 상반기 누적 FDI 신고액은 작년 동기 대비 14.6% 감소한 131억달러로 집계됐다. 투자 도착은 2.7% 증가한 72억9000만달러를 기록했다.

작년 12월 계엄 사태로 인한 국내 정치적 불안정성과 미국 트럼프 2기 행정부의 관세 정책으로 글로벌 기업들이 신규 투자 결정을 잇따라 보류한 영향으로 분석된다.