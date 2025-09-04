[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 오는 13일 전국 최고의 트레킹 성지인 블루로드 일대에서 ‘영덕 블루로드&코리아둘레길 트레일런, 희망 레이스’를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 대회는 영덕군에서는 처음 열리는 산악마라톤 대회로, 세계지질공원에 포함된 지질 명소는 물론 산과 바다가 어우러진 영덕 블루로드의 수려한 절경을 만끽할 수 있어 마니아들로부터 큰 기대를 받고 있다.

이날 대회는 러닝 초보자부터 매니아까지 함께할 수 있도록 3개 부분인 6.5km, 14.5km, 23km로 나눠 열리며 참가비는 각각 2만원, 5만원, 10만 원이다.

그 중 23km 코스는 참가비 전액을 ‘고향사랑기부제’의 기부금과 연계해 참가자들이 지역발전에 이바지하면서 세액공제 혜택도 받을 수 있도록 했다.

6.5km와 14.5km 코스는 참가비 전액을 영덕사랑상품권으로 환급해 참가자들의 지역 소비를 촉진해 경제 활성화 효과까지 더했다.

대회 코스는 영덕 블루로드 8개 코스 중 5코스 ‘목은 사색의 길’과 6코스 ‘관어대 5경’이 활용되는데 6코스는 탁 트인 동해와 명사 20리 모래사장, 송천강과 영해·병곡 평야, 그리고 칠보산을 한눈에 조망할 수 있어 영덕군의 빼어난 다섯 가지 풍경을 한꺼번에 즐길 수 있는 특별한 구간이다.

김광열 영덕군수는 “이번 트레일런 대회를 단순한 스포츠를 넘어 지역을 알리는 콘텐츠이자 관광·문화와 연계한 지역의 새로운 자산으로 자리 잡도록 대회 발전과 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.